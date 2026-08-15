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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Απίθανη Ντρισμπιώτη, τέταρτη στην Ευρώπη στα 42 της χρόνια!

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Η απίθανη Αντιγόνη Ντρισμπιώτη με μια καταπληκτική κούρσα, τερμάτισε 4η στον μαραθώνιο βάδην του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου. Στην πέμπτη θέση τερμάτισε η Παναγιώτα Τσινοπούλου!

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, δείχνοντας πως η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή κούρσα στον μαραθώνιο βάδην του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

Η Ντρισμπιώτη, μάλιστα, τερμάτισε σε χρόνο 3:22:16 που αποτελεί ατομικό ρεκόρ και έτσι, στην καλύτερη κούρσα της καριέρας της από πλευράς επίδοσης, κατέλαβε την 4η θέση στα 42 της χρόνια.

Με τη Σοφία Φιορίνι να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας σε 3:15:11, ενώ η Καταρζίνα Ζμπζιέμπλο τερμάτισε δεύτερη και στην τρίτη θέση κατετάγη η Ρακέλ Γκονζάλεζ.

Στην πέμπτη θέση η Παναγιώτα Τσινοπούλου

Σε συνέχεια της εκπληκτικής κούρσας που πραγματοποίησε η Ντρισμπιώτη, ήρθε αυτήν της Παναγιώτας Τσινοπούλου. Η Ελληνίδα τερμάτισε πέμπτη, μία θέση πίσω από την Ντρισμπιώτη, με χρόνο 3:25:14, το οποίο επίσης αποτελεί ατομικό ρεκόρ για εκείνη.

Πηγή: iefimerida.gr

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

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