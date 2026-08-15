ΠΑΟΚ: Ολοκληρώνεται η διάθεση των διαρκείας

Από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Αντερλεχτ, είναι αναγκασμένος να στρέψει το ενδιαφέρον του στα δυο ματς με την Μπραν όπου και θα κρίνουν το ευρωπαϊκό του μέλλον για φέτος.

Αυτός ο αποκλεισμός επηρεάζει και το χρονικό διάστημα που έχουν οι φίλοι του Δικεφάλου να αγοράσουν το διαρκείας τους. Αν ο ΠΑΟΚ είχε περάσει στα πλέι οφς του Europa League, το πρώτο ματς θα γινόταν στο Καζακστάν και επομένως η ασπρόμαυρη ΠΑΕ θα είχε την ευκαιρία να δώσει μια ακόμη παράταση στην πώληση των διαρκείας. Πλέον και όπως όλα δείχνουν, η καταληκτική μέρα θα είναι η Τρίτη και εκεί θα ολοκληρωθεί η φετινή διαδικασία.

Την Τετάρτη (19/8) θα βγουν προς πώληση τα μεμονωμένα εισιτήρια του αγώνα με την Μπραν ενώ θυμίζουμε πως αμέσως μετά υπάρχει και άλλο εντός έδρας παιχνίδι αυτό με τον Λεβαδειακό για την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος της Stoiximan Super League 1 που θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 21:00. Θυμίζουμε πως πριν αρχίσει η 3η και τελευταία διάθεση για την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας, η ΠΑΕ είχε ανακοινώσει πως περισσότεροι από 14.000 φίλοι του ΠΑΟΚ είχαν εξασφαλίσει τη θέση τους.

Για τον προσεχή αγώνα με την Μπραν, η προσεχής αντίπαλος του Δικεφάλου μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της ενημερώνει τους φίλους της πως εξασφάλισε εισιτήρια για το ματς της Τούμπας και θα έχει στο πλευρό του έστω και ελάχιστους οπαδούς και αυτομάτως η θύρα 8, όπως συνέβη και στο ματς με την Αντερλεχτ δεν θα είναι διαθέσιμη για τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Πηγή: metrosport.gr