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Νατσιός: Εύχομαι η Παναγία μας να στηρίζει την αγαπημένη μας πατρίδα και να ειρηνεύει τον ταραγμένο κόσμο μας

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Ο πρόεδρος της «Νίκης» Δημήτρης Νατσιός στέλνει τις δικές του ευχές για την εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Συγκεκριμένα στο μήνυμά του αναφέρει:

«Η Παναγία, η μητέρα μας είναι το πνευματικό στολίδι και η χαρά της Ορθοδοξίας μας. Σήμερα όλη η Ελλάδα, όλη η Ρωμιοσύνη, μοσχοβολά από το ευωδιαστό σκήνωμα της Θεοτόκου, που είναι η ελπίδα των απελπισμένων, η παρηγοριά, η προστασία, η οδηγήτρια που μας οδηγεί στον Χριστό. Σήμερα που η πατρίδα μας απειλείται από τους φανερούς προαιώνιους εχθρούς του γένους μας, αλλά και από τους ύπουλους εσωτερικούς εχθρούς. Σήμερα που ο πονεμένος λαός μας γιορτάζει την Κοίμηση της Θεοτόκου, μια προσευχή βγαίνει μέσα από τις καρδιές μας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Εύχομαι η Παναγία μας να σκεπάζει τις οικογένειές μας, να έχει στην αγκαλιά της τα παιδιά μας που βάλλονται πανταχόθεν, να στηρίζει την αγαπημένη μας πατρίδα και να ειρηνεύει τον ταραγμένο κόσμο μας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες, όσοι σέβονται την Μητέρα του Θεού και προσκυνούν τη χάρη της».

Δημήτρης Νατσιός

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