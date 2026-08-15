Ντρισμπιώτη: Είμαι ακόμη εδώ για όσους θέλουν να με διώξουν

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και Παναγιώτα Τσινοπούλου πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ, ολοκληρώνοντας τις προσπάθειές τους στην 4η και στην 5η θέση αντίστοιχα, στον τελικό του μαραθωνίου βάδην.

Λίγα λεπτά αφότου τερμάτισε, η Ντρισμπιώτη ανέφερε ότι δεν περίμενε μια τόσο καλή επίδοση, ενώ τόνισε το πόσο χαρούμενη είναι και ότι όσο κάποιοι προσπαθούν να την αποδυναμώσουν, εκείνη γίνεται ακόμη πιο σκληρή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν είχε ονειρευτεί τη τέταρτη θέση: «Δεν ονειρεύτηκα να βγει κάτι τέτοιο, δεν το είχα καν στα πλάνα μου. Δεν ήξερα πως θα πάει ο αγώνας είναι ο πρώτος μαραθώνιος για εμένα. Πέρασα λίγο ζόρικα όλη την χρονιά. Μετά από τον αγώνα που έκανα, έκανα μόνο έναν γιατί είχα έναν τραυματισμό που με άφησε πάνω από 25 ημέρες εκτός. Δηλαδή είμαι εδώ με 25 ημέρες προπόνηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είναι μία μεγάλη επίδοση νομίζω, πανελλήνιο ρεκόρ».

Για τη δυσκολία του αγωνίσματος: «Είναι ό,τι πιο δύσκολο έχουμε κάνει από θέμα διαδρομής. Οι συνθήκες ήταν φανταστικές ο καιρός ήταν τρομερός. Μακάρι η διαδρομή να ήταν λίγο καλύτερη για να προσπαθούσαμε κι εμείς να δώσουμε κάτι παραπάνω. Σήμερα είχαμε περισσότερο φόβο στο αν θα τερματίσουμε ή όχι παρά στη δυσκολία των συνθηκών που έχουμε άλλες φορές».

Για το ότι έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση μετά τον Τεντόγλου: «Λένε ότι η δεύτερη θέση δεν είναι καλή, για εμένα είναι πάρα πολύ καλή. Εύχομαι να πάρουμε κι ένα μετάλλιο και να μην είμαι η δεύτερη γυναίκα καλύτερη ή τρίτη. Περιμένουμε μετάλλια να έρθουν. Ας είμαι μέσα στην πεντάδα των τοπ αθλητών της Ελλάδας, δεν με πειράζει».

Για την παρουσία της: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, είμαι ακόμη εδώ για όσους θέλουν να με διώξουν, θα τους κάνω τη ζωή λίγο δύσκολη και θα βρίσκομαι λίγο ακόμη εδώ. Εγώ το πάω μέρα-μέρα. Μέρα με τη μέρα βρίσκω τον εαυτό μου. Αντιμετωπίζω πάρα πολλά πράγματα από τον περίγυρο αλλά έχω μάθει να είμαι σκληρή. Όσο προσπαθούν να με αποδυναμώσουν εγώ γίνομαι ακόμη πιο σκληρή».

Σχετικά με το αν θα είναι στο επόμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: «Μην με προκαλείς θα είμαι!».

Πηγή: sport-fm.gr