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Έσβησε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά στο Κορωπί

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Κατεσβέσθη σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Φράττι Κορωπίου.

Παρά τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν σήμερα στην περιοχή, περιπολικό όχημα του Πυροσβεστικού Σώματος προσέγγισε άμεσα το σημείο και στη συνέχεια με τις πρόσθετες δυνάμεις η πυρκαγιά κατεσβέσθη, πρίν να λάβει διαστάσεις.

Σημειώνεται πως το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 14:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Τέλος, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Κορωπί

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