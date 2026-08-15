BBC: Ζητά να καταθέσουν Ιβάνκα, Τραμπ Τζούνιορ και Κούσνερ για τη μήνυση των 10 δισ. δολαρίων

Το BBC προσπαθεί να εξασφαλίσει την κατάθεση τριών εκ των πιο κοντινών προσώπων του Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της αγωγής ύψους 10 δισ. δολαρίων που έχει καταθέσει ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Συγκεκριμένα, το BBC ζητά από τις δικαστικές αρχές να κλητεύσουν τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, την κόρη του Ιβάνκα Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, προκειμένου να καταθέσουν και να προσκομίσουν σχετικά έγγραφα για τα γεγονότα γύρω από την ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Οι δικηγόροι του BBC υποστηρίζουν ότι τα τρία πρόσωπα διαθέτουν «αναμφίβολα προσωπική γνώση» για τις προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ όταν εκφώνησε την επίμαχη ομιλία στο Ellipse, κοντά στον Λευκό Οίκο, την ώρα που οι υποστηρικτές του κατευθύνονταν προς το Καπιτώλιο και η επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη.

Η επίμαχη ομιλία της 6ης Ιανουαρίου

Η αγωγή του Ντόναλντ Τραμπ αφορά το ντοκιμαντέρ του BBC «Trump: A Second Chance?», το οποίο προβλήθηκε στη Βρετανία το 2024, λίγες ημέρες πριν από τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι το BBC παραποίησε το νόημα της ομιλίας του στις 6 Ιανουαρίου 2021, ενώνοντας διαφορετικά αποσπάσματα με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι καλούσε τους υποστηρικτές του σε βίαιη δράση εναντίον του Κογκρέσου.

Το BBC έχει αναγνωρίσει ότι το μοντάζ ήταν προβληματικό και έχει ζητήσει συγγνώμη, αλλά αρνείται ότι η επεξεργασία συνιστά λόγο για την επιδίκαση αποζημίωσης και υπερασπίζεται τη θέση του απέναντι στην αγωγή του Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ζητά αποζημίωση έως και 10 δισ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι το επίμαχο ντοκιμαντέρ έπληξε τη φήμη, το εμπορικό του σήμα και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Τι υποστηρίζει το BBC για την οικογένεια Τραμπ

Οι δικηγόροι του βρετανικού δικτύου βασίζονται, μεταξύ άλλων, σε στοιχεία και καταθέσεις που συγκέντρωσε η ειδική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερεύνησε την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το BBC, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Ιβάνκα Τραμπ βρίσκονταν κοντά στον πρόεδρο όταν εκείνος επεξεργαζόταν την ομιλία του και ήταν επίσης παρόντες στην περιοχή του Ellipse όταν την εκφώνησε.

Η Ιβάνκα Τραμπ είχε καταθέσει στην επιτροπή της Βουλής ότι ο πατέρας της ήταν ενημερωμένος για την κατάσταση στο Καπιτώλιο και ότι της είχε ζητηθεί να τον βοηθήσει να παρέμβει, ενώ η παρουσία της κατά τις κρίσιμες ώρες της 6ης Ιανουαρίου αποτελεί ένα από τα στοιχεία στα οποία θέλει να εστιάσει το BBC.

Οι δικηγόροι του δικτύου υποστηρίζουν επίσης ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ είχε εμπλακεί στην προετοιμασία μιας δήλωσης του Τραμπ με την οποία ο πρόεδρος θα καταδίκαζε τη βία στο Καπιτώλιο. Το στοιχείο αυτό θεωρείται σημαντικό από την υπεράσπιση του BBC, καθώς θα μπορούσε να φωτίσει τις κινήσεις και τις προθέσεις του Τραμπ μετά την έναρξη της επίθεσης.

Οι κλητεύσεις αφορούν τόσο την παροχή κατάθεσης όσο και την παράδοση εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Η Μυστική Υπηρεσία μπλόκαρε την επίδοση

Η διαδικασία επίδοσης των κλητεύσεων, ωστόσο, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, οι δικηγόροι του BBC επιχείρησαν τον Μάιο να επιδώσουν τις κλητεύσεις στην κατοικία της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ στο Μαϊάμι. Η προσπάθεια δεν ολοκληρώθηκε, καθώς παρενέβησαν αστυνομικές αρχές και η Μυστική Υπηρεσία.

Ο δικηγόρος της Μυστικής Υπηρεσίας, Τρόι Έπσταϊν, ενημέρωσε στη συνέχεια τους δικηγόρους του BBC μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η υπηρεσία δεν είχε τη νομική εξουσιοδότηση να παραλάβει τις κλητεύσεις για λογαριασμό των προστατευόμενων προσώπων.

«Η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, ως υπηρεσία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν είναι εξουσιοδοτημένη να δέχεται την επίδοση αυτών των κλητεύσεων για αυτά τα άτομα», ανέφερε ο Έπσταϊν, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Ανάλογη προσπάθεια επίδοσης της κλήτευσης στον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στα γραφεία του Οργανισμού Τραμπ στον Πύργο Τραμπ στη Νέα Υόρκη απέτυχε επίσης.

Το BBC προσφεύγει στο δικαστήριο

Σε αίτηση που κατέθεσε την Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μαϊάμι, το BBC ζητά από τον δικαστή να επιτρέψει εναλλακτικό τρόπο επίδοσης των κλητεύσεων, είτε μέσω ταχυδρομείου είτε μέσω των δικηγόρων του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το δίκτυο, ούτε οι δικηγόροι του προέδρου δέχθηκαν να παραλάβουν τις κλητεύσεις για λογαριασμό των τριών προσώπων. Το BBC υποστηρίζει ότι χρειάζεται τις καταθέσεις τους προκειμένου να εξετάσει άμεσα την πρόθεση του Τραμπ, αλλά και τις συνθήκες υπό τις οποίες συντάχθηκε και εκφωνήθηκε η ομιλία που βρίσκεται στο επίκεντρο της αγωγής.

Οι εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, της Ιβάνκα Τραμπ, του Τζάρεντ Κούσνερ και της νομικής ομάδας του προέδρου δεν είχαν σχολιάσει άμεσα την τελευταία δικαστική κίνηση.

Η υπόθεση περνά σε κρίσιμο στάδιο

Η νέα κίνηση του BBC εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη.

Ήδη από τον Ιούνιο είχε γίνει γνωστό ότι το BBC είχε εκδώσει δεκάδες κλητεύσεις προς πρόσωπα του οικογενειακού και πολιτικού περιβάλλοντος του Τραμπ, αλλά και προς κυβερνητικές υπηρεσίες, προκειμένου να διερευνήσει τις προθέσεις και την κατάσταση του προέδρου πριν από την ομιλία της 6ης Ιανουαρίου. Οι σχετικές αναφορές έκαναν λόγο για συνολικά 47 κλητεύσεις.

Παράλληλα, η διαμάχη έχει επεκταθεί και στα οικονομικά στοιχεία που επικαλείται ο Τραμπ για να τεκμηριώσει την αξίωσή του για αποζημίωση 10 δισ. δολαρίων.

Τον Ιούλιο, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε το Trump Revocable Trust να παράσχει στοιχεία στο πλαίσιο της διαδικασίας discovery, παρά τις προσπάθειες της πλευράς Τραμπ να περιορίσει την πρόσβαση του BBC σε οικονομικές πληροφορίες.

Έτσι, η δικαστική διαμάχη δεν περιορίζεται πλέον στο εάν το BBC έκανε λάθος στο μοντάζ της επίμαχης ομιλίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και το κατά πόσο το BBC μπορεί να αποδείξει, μέσω μαρτύρων και εγγράφων, τι συνέβαινε στο περιβάλλον του Τραμπ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ομιλία της 6ης Ιανουαρίου 2021, καθώς και αν το επίμαχο ντοκιμαντέρ προκάλεσε πράγματι τη ζημία ύψους 10 δισ. δολαρίων που επικαλείται ο Αμερικανός πρόεδρος.