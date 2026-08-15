Φωτιά στη Σκύρο: Ήχησε το 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα
Intime
THESTIVAL TEAM
Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο, σήμερα το μεσημέρι.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Λίγο μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα για 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά.
«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άγιος Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός Αχερούνες», αναφέρει το μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 15, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην νήσο #Σκύρο
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Άγιος_Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός #Αχερούνες
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
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