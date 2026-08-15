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Φωτιά στη Σκύρο: Ήχησε το 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά, επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο, σήμερα το μεσημέρι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες, εθελοντές, 3 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα για 112 για εκκένωση του Αγίου Φωκά.

«Αν βρίσκεστε στην περιοχή Άγιος Φωκάς απομακρυνθείτε μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου πρός Αχερούνες», αναφέρει το μήνυμα.

Σκύρος Φωτιά

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