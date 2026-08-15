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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έπιασε στα πράσα ζευγάρι διαρρηκτών στο κέντρο

Φωτογραφία: Intime
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THESTIVAL TEAM

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Στη σύλληψη δύο νεαρών ατόμων επ’ αυτοφώρω προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, χάρη στην άμεση επέμβαση αστυνομικού που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Πρόκειται για έναν 20χρονο αλλοδαπό και μια 21χρονη ημεδαπή. Το ζευγάρι έγινε αντιληπτό από τον αστυνομικό την ώρα που είχε διαρρήξει σταθμευμένο αυτοκίνητο στην καρδιά της πόλης και αφαίρεσε από το εσωτερικό του μια βαλίτσα.

Χάρη στην ετοιμότητα του αστυνομικού, οι δράστες ακινητοποιήθηκαν, συνελήφθησαν και οδηγούνται στη Δικαιοσύνη, ενώ το αφαιρεθέν αντικείμενο κατασχέθηκε για να επιστραφεί στον κάτοχό του.

Θεσσαλονίκη

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