Ναύπλιο: Συνελήφθη 54χρονος για σεξουαλική παρενόχληση σε καταμαράν – Τον κατήγγειλε 44χρονη

Στη σύλληψη ενός 54χρονου αλλοδαπού, υπηκόου Ισραήλ, προχώρησαν τις βραδινές ώρες χθες (14/08) στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ναυπλίου, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο 54χρονος φέρεται να προέβη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα εις βάρος 44χρονης αλλοδαπής, υπηκόου Εσθονίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε εντός σκάφους τύπου καταμαράν, στο οποίο επέβαιναν οι δύο αλλοδαποί.

Ο 54χρονος συνελήφθη από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Ναυπλίου για παράβαση του άρθρου 337 παρ. 4 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά την «Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας».

Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου.