Θεσσαλονίκη: Έκαναν παράνομη διακίνηση μεταναστών στο Ωραιόκαστρο – Έπαιρναν 4.000 ευρώ το άτομο

Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 47 και 23 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από συντονισμένες επιχειρήσεις του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης και της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης. Οι συλληφθέντες εμπλέκονται σε δύο διαφορετικές υποθέσεις παράνομης μεταφοράς και προώθησης αλλοδαπών στο εσωτερικό της χώρας.

Έλεγχος σε ΙΧ στο Ωραιόκαστρο – 4.000 ευρώ για τη διαδρομή

Η πρώτη υπόθεση εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής (14-08-2026) στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα για έλεγχο σε επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 47χρονος. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν τρεις αλλοδαποί χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι μεταφερόμενοι είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από την ελληνοτουρκική μεθόριο, έχοντας πληρώσει το ποσό των 4.000 ευρώ ο καθένας σε μέλος κυκλώματος, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Κρύφτηκαν σε νεοαναγειρόμενο κτίριο

Η δεύτερη υπόθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (15-08-2026), ξανά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης εντόπισε σταθμευμένο ΙΧ χωρίς επιβαίνοντες. Λίγο αργότερα στο σημείο προσήλθε ο 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε νοικιάσει το συγκεκριμένο όχημα.

Σε έρευνα που ακολούθησε σε κοντινό νεοαναγειρόμενο κτίριο, οι αστυνομικοί εντόπισαν τέσσερις αλλοδαπούς χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα, οι οποίοι μόλις είχαν αποβιβαστεί από το αυτοκίνητο. Και σε αυτή την περίπτωση, οι παράτυποι μετανάστες είχαν εισέλθει από τα ελληνοτουρκικά σύνορα αφού κατέβαλαν χρηματικό ποσό σε κύκλωμα διακίνησης.

Συνολικά από τις δύο υποθέσεις κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα μεταφοράς καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης και Αγίου Αθανασίου, και θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.