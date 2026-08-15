Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας με πάνω από 45 κιλά κάνναβη και ηρωίνη – Δείτε εικόνα

Σημαντικό πλήγμα στο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές, προχωρώντας στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα το απόγευμα της Παρασκευής σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των αστυνομικών της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς. Αρχικά, ο δράστης εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και σε σωματικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

3 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 2 κιλών και 249,9 γραμμαρίων .

με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους . 1 κινητό τηλέφωνο.

Δεκάδες κιλά ναρκωτικών στο σπίτι του

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του συλληφθέντος, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

40 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 43 κιλών και 651 γραμμαρίων .

με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους . 1 συσκευασία με ηρωίνη βάρους 4,9 γραμμαρίων .

με ηρωίνη βάρους . 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς, με τη κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.