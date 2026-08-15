Βόλος: Ανήλικος οδηγός παραβίασε τον μισό ΚΟΚ και τραυμάτισε αστυνομικό – Χωρίς κράνος και πινακίδες

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί στον Βόλο, μετά τον εντοπισμό του να οδηγεί δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς κράνος και πινακίδες κυκλοφορίας, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Η σύλληψη έγινε χθες το (14/08) πρωί στον Βόλο από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Βόλου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Όταν οι αστυνομικοί έκαναν στον ανήλικο σήμα να σταματήσει για επικείμενο έλεγχο, δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, καταφέρνοντας να διαφύγει.

Ακολούθησαν αναζητήσεις από τις αστυνομικές δυνάμεις και ο ανήλικος εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε σημείο της πόλης. Εκεί, σύμφωνα με την Αστυνομία, επιτέθηκε απρόκλητα με τα χέρια εναντίον αστυνομικού, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει ελαφρά, ενώ προκάλεσε και υλικές ζημιές σε περιπολικό όχημα.

Στη συνέχεια, ο ανήλικος κατάφερε να διαφύγει εκ νέου, ωστόσο εντοπίστηκε αργότερα σε άλλο σημείο του Βόλου, όπου και συνελήφθη από τους αστυνομικούς, σύμφωνα με το gegonotanews.gr.