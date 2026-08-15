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ΥΠΕΞ: Η Παναγία εμπνέει και ενώνει διαχρονικά τους Έλληνες

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Με μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο, το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται στη σημασία της Κοίμησης της Θεοτόκου για την Ορθοδοξία, αλλά και στη διαχρονική σύνδεση της εορτής με την ιστορία και τις παραδόσεις του ελληνικού λαού.

«Η Ελλάδα τιμά, σήμερα Δεκαπεντάγουστο, την Κοίμηση της Θεοτόκου, μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας, άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία και τις παραδόσεις του λαού μας, που διαχρονικά εμπνέει και ενώνει τους Έλληνες», αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, απευθύνει ευχές προς τον απανταχού Ελληνισμό, σημειώνοντας: «Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο!».

Υπουργείο Εξωτερικών

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