Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο 19χρονοι που χτύπησαν και λήστεψαν 15χρονο στο κέντρο

Στη σύλληψη δύο 19χρονων ημεδαπών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από περιστατικό ληστείας σε βάρος ανηλίκου στην καρδιά της πόλης.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Παρασκευής, οι δύο νεαροί πλησίασαν έναν 15χρονο ημεδαπό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Με τη χρήση λεκτικής βίας και απειλών, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να του αφαιρέσουν μια αλυσίδα που φορούσε.

Έπειτα από άμεση κινητοποίηση και αναζητήσεις των αστυνομικών, οι δύο δράστες εντοπίστηκαν, συνελήφθησαν και οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.