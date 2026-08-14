Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί ακτιβιστές επιχείρησαν να μεταφέρουν τρόφιμα σε Παλαιστινίους υπό πολιορκία

Ισραηλινοί ακτιβιστές προσπάθησαν σήμερα να διοχετεύσουν τρόφιμα στους Παλαιστινίους τα σπίτια των οποίων πολιορκούνται από εποίκους επί σχεδόν μία εβδομάδα στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Από την Κυριακή, δεκάδες Ισραηλινοί έποικοι μπλοκάρουν την πρόσβαση σε σπίτια στο χωριό Κούσρα, με τους κατοίκους να λένε ότι έχουν ουσιαστικά αποκοπεί από κάθε εφοδιασμό σε τρόφιμα.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι είδε εποίκους στο σημείο νωρίς σήμερα το πρωί, όμως αυτοί έμοιαζαν να έχουν διασκορπιστεί εκεί κοντά αργότερα το πρωί.

Σύμφωνα με την ίδια, δεκάδες Ισραηλινοί αριστεροί ακτιβιστές πορεύθηκαν προς τα σπίτια που τελούν υπό πολιορκία, κρατώντας μια παλαιστινιακή σημαία, πανό που έγραφαν “Δικαιοσύνη για όλους” και προμήθειες για τις οικογένειες.

Τρόφιμα τοποθετήθηκαν μπροστά σε ένα από τα σπίτια, όπου είχαν λάβει θέσεις ισραηλινές δυνάμεις με βαρύ οπλισμό.

Ο στρατός δήλωσε ότι θα επιθεωρήσει τα τρόφιμα προτού φθάσουν στους κατοίκους του σπιτιού, που παρατηρούσαν τη σκηνή από το μπαλκόνι.

Δεν είναι γνωστό προσώρας αν οι Παλαιστίνιοι μπόρεσαν να λάβουν τα τρόφιμα.

Νωρίτερα, σύμφωνα πάντα με τη δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου, οι έποικοι έστησαν ένα νέο αντίσκηνο κοντά σε ένα από τα σπίτια η πρόσβαση προς το οποίο έχει αποκλειστεί, με αποτέλεσμα να φθάσουν δύο στρατιωτικά οχήματα στο σημείο.

Αργότερα το πρωί το αντίσκηνο διαλύθηκε και δεν φαίνονταν έποικοι στο σημείο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι στρατιώτες αναπτύχθηκαν στην Κούσρα “για να προστατεύσουν τους κατοίκους και να διατηρήσουν την ασφάλεια” στον τομέα.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέθεσε στον στρατό να ετοιμάσει σχέδιο μεταφοράς των αρμοδιοτήτων διατήρησης της τάξης σε ό,τι αφορά τους εποίκους της Δυτικής Όχθης στην ισραηλινή αστυνομία.

Καθώς η Δυτική Όχθη είναι κατεχόμενο έδαφος, αυτές οι αρμοδιότητες ανήκουν τώρα στον στρατό.

“Ο ρόλος του Τσαχάλ [του ισραηλινού στρατού] είναι να πολεμάει την παλαιστινιακή τρομοκρατία και να επικεντρώνεται στην άμυνα των συνόρων και των κοινοτήτων απέναντι σε απειλές. Όλες οι αρμοδιότητες στον τομέα της εφαρμογής των πολιτικών νόμων και της διατήρησης της δημόσιας τάξης θα μεταφερθούν στην αστυνομία”, ανέφερε σε μια ανακοίνωση το γραφείο του υπουργού.

Εφόσον εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, θα αποτελέσει ένα νέο στάδιο προς την προσάρτηση από το Ισραήλ αυτού του παλαιστινιακού εδάφους το οποίο κατέλαβε το 1967.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, δεν είναι πολύ πιθανό να υιοθετηθεί πριν από τις βουλευτικές εκλογές που αναμένεται να διεξαχθούν στι 27 Οκτωβρίου, και προμηνύονται αμφίρροπες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Αποστολή του στρατού δεν είναι να “τρέχει πίσω από νέους στους λόφους”, πρόσθεσε ο Κατς, αναφερόμενος προφανώς στους εποίκους που πολιορκούν το Κούσρα.

Αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου καλούν ανοικτά στην προσάρτηση ενός μέρους ή ολόκληρης της Δυτικής Όχθης.

Στο μεταξύ, ένας Αμερικανός και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσαν σήμερα πως αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου πιέζουν τον Νετανιάχου να καταδικάσει δημόσια την πολιορκία.

Η Ουάσινγκτον άρχισε να διαμαρτύρεται όταν έμαθε ότι το σπίτι ενός Παλαιστινιοαμερικανού είναι ένα από εκείνα που τελούν υπό πολιορκία, είπαν οι δύο αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω ευαίσθητων συζητήσεων για τις οποίες έχουν γνώση, σημειώνει το Ρόιτερς.

Ο Νετανιάχου δεν έχει ακόμη κάνει σχόλιο για την πολιορκία στην Κούσρα. Ούτε το γραφείο του ούτε ο Λευκός Οίκος απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχόλια.