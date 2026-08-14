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ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε εστιατόρια, ενοικιαζόμενα δωμάτια και mini market σε Σαντορίνη και Νάξο

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THESTIVAL TEAM

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Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε περιοχές αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας, με σημαντικά ευρήματα σε Σαντορίνη και Νάξο.

Στη Σαντορίνη, σε τρεις επιχειρήσεις διαπιστώθηκε η μη έκδοση 17 αποδείξεων, συνολικής αξίας 35.154,10 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48ωρης αναστολής λειτουργίας.

Στο επίκεντρο των ελέγχων βρέθηκε και ιδιαίτερα γνωστό εστιατόριο της Σαντορίνης, σε ειδυλλιακή τοποθεσία και με έντονη παρουσία στη διοργάνωση εκδηλώσεων και events, όπου διαπιστώθηκε μη έκδοση τιμολογίου 19.700 ευρώ. Στην επιχείρηση επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

Παράλληλα, σε mini market διαπιστώθηκε μη έκδοση τιμολογίου 15.300 ευρώ, ενώ σε άλλο εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 15 αποδείξεις. Και στις δύο επιχειρήσεις επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

Ειδικές χρηματικές κυρώσεις στη Νάξο

Στη Νάξο, σε τρεις περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, διαπιστώθηκαν συνολικά 97 παραβάσεις μη έκδοσης αποδείξεων, συνολικής αξίας 118.795,45 ευρώ, για τις οποίες επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, με αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων και των δυνατοτήτων διασταύρωσης δεδομένων, για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

ΑΑΔΕ Νάξος Σαντορίνη

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