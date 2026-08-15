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Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Καλοχώρι – Δείτε βίντεο

Αρχείο Intime
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε σήμερα το μεσημέρι στην Πυροσβεστική, για φωτιά που ξέσπασε στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00 σε συνεργείο αυτοκινήτων στο Καλοχώρι και επί τόπου έσπευσαν για την κατάσβεση οχτώ οχήματα με 20 πυροσβέστες.

Παράλληλα στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Δέλτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αρχικά σε υπαίθριο χώρο και επεκτάθηκε σε συνεργείο αυτοκινήτων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενους χώρους.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά:

Θεσσαλονίκη Φωτιά

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