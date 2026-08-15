Χαλκιδική: Γιατροί και φαρμακοποιοί δίπλα στους πληγέντες από τη φωτιά για φάρμακα και θεραπείες

Στη διασφάλιση της συνέχισης της θεραπείας των ανθρώπων που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Σίβηρη στρέφεται τώρα η προσοχή των υγειονομικών φορέων της Χαλκιδικής.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής, Παναγιώτης Τσιαλούκης, γνωστοποίησε ότι ο Ιατρικός και ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Χαλκιδικής βρίσκονται σε συνεννόηση, ώστε να βοηθήσουν όσους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και ενδέχεται να μην έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα φάρμακα ή να αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη συνέχιση της θεραπείας τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρά την έκταση της καταστροφής και τη μεγάλη κινητοποίηση για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών, δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή.

Συνεννόηση για φάρμακα και συνέχιση θεραπειών

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, είχε ήδη επικοινωνία με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χαλκιδικής, Κώστα Κάσσανδρο.

Οι δύο Σύλλογοι συμφώνησαν ότι, εφόσον κάποιος από τους πληγέντες ή όσους εγκατέλειψαν το σπίτι τους αντιμετωπίσει δυσκολία με τα απαραίτητα φάρμακά του ή με τη συνέχιση μιας θεραπείας, θα υπάρξει άμεση συνεννόηση για την εξεύρεση λύσης.

«Κανένας άνθρωπος που πέρασε αυτή τη δοκιμασία δεν πρέπει να βρεθεί μόνος του απέναντι και σε ένα πρόβλημα υγείας», τόνισε ο κ. Τσιαλούκης.

«Το σημαντικότερο είναι ότι δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή»

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου περιέγραψε μια σαφώς καλύτερη εικόνα το πρωί της Παρασκευής στην Κασσάνδρα. Όπως σημείωσε, δεν υπήρχε πλέον ενεργό μέτωπο, παρέμεναν όμως διάσπαρτες εστίες και εκατοντάδες πυροσβέστες εξακολουθούσαν να επιχειρούν μετά από μια ολόκληρη νύχτα μάχης.

«Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο: Σήμερα το πρωί μπορούμε να πούμε ότι, μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, δεν χάθηκε ανθρώπινη ζωή», ανέφερε.

Υπενθύμισε τις δύσκολες στιγμές της προηγούμενης ημέρας, όταν κάτοικοι και επισκέπτες χρειάστηκε να εγκαταλείψουν μέσα σε λίγα λεπτά σπίτια και καταλύματα, ενώ οικογένειες απομακρύνθηκαν ακόμη και από τη θάλασσα.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όσους συμμετείχαν

Ο κ. Τσιαλούκης ευχαρίστησε τους πυροσβέστες, τα πεζοπόρα τμήματα και τα πληρώματα των εναέριων μέσων, καθώς και τους πυροσβέστες από τη Μολδαβία που συνέδραμαν στην επιχείρηση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους ανθρώπους του ΕΚΑΒ, στους διασώστες και στους υγειονομικούς, οι οποίοι βρίσκονταν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση περιστατικών.

Ευχαρίστησε επίσης την Πολιτική Προστασία, την Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, τον Δήμο Κασσάνδρας, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τη Δασική Υπηρεσία, αλλά και τους εθελοντές και τους πολίτες που έσπευσαν να βοηθήσουν.

Αναφέρθηκε ακόμη στους αλιείς και στους ιδιώτες που διέθεσαν τα σκάφη τους για την απομάκρυνση ανθρώπων από την περιοχή, καθώς και σε όσους άνοιξαν τα σπίτια τους, πρόσφεραν νερό ή βοήθησαν ανθρώπους που βρίσκονταν σε κατάσταση φόβου και ανασφάλειας.

«Η φωτιά έδειξε πόσο ευάλωτοι μπορούμε να γίνουμε μέσα σε λίγα λεπτά. Αλλά μας θύμισε και πόσο δυνατοί μπορούμε να γίνουμε όταν στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον», σημείωσε.

Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Χαλκιδικής υπογράμμισε, πάντως, ότι δεν υπάρχει ακόμη περιθώριο εφησυχασμού. Η περιοχή παραμένει σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και οι δυνάμεις στο πεδίο συνεχίζουν την επιχείρηση.

Πηγή: iatropedia.gr