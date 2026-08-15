Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε κάνναβη από την Αλβανία προς την Τουρκία, μέσω της Ελλάδας

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης διεθνικού χαρακτήρα, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης από την Αλβανία προς την Τουρκία, μέσω της Ελλάδας, προχώρησαν οι Αρχές.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τη συνδρομή υπηρεσιών της Βόρειας Ελλάδας και της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 58 και 43 ετών, οι οποίοι φέρονται να αποτελούσαν μέλη της οργάνωσης. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας αλλοδαπός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση διέθετε ιεραρχική δομή και συγκεκριμένη κατανομή ρόλων. Τα μέλη της χρησιμοποιούσαν φορτηγά διεθνών μεταφορών, ενώ έκρυβαν τις ναρκωτικές ουσίες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες μέσα σε νόμιμα φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση, ώστε να δυσχεραίνεται ο εντοπισμός τους και να εξασφαλίζεται η νομιμοφανής μετακίνηση των οχημάτων.

Ο 43χρονος φέρεται να είχε αναλάβει την παραλαβή της κάνναβης από την Αλβανία και την απόκρυψή της στις ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες. Ο 58χρονος φέρεται να είχε ρόλο στη μεταφορά, απόκρυψη και παράδοση των ναρκωτικών από την Ελλάδα προς την Τουρκία, ενώ ο τρίτος, μη συλληφθείς, φέρεται να είχε τον γενικό συντονισμό της δράσης στην Ελλάδα, τις επαφές με προμηθευτές και τον συντονισμό των οδηγών.

Κατά την αστυνομική επιχείρηση, οι δύο συλληφθέντες εντοπίστηκαν σε περίκλειστο χώρο στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν στην κατοχή τους οκτώ παλέτες με φορτία χαρτιού προς ανακύκλωση. Τέσσερις παλέτες βρίσκονταν εντός επικαθήμενου οχήματος και άλλες τέσσερις παραπλεύρως.

Στο εσωτερικό των φορτίων εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, στις οποίες ήταν κρυμμένες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 324 κιλών και 474 γραμμαρίων.

Εκτός από την κάνναβη, οι Αρχές κατάσχεσαν ένα επικαθήμενο όχημα, δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα, δύο κινητά τηλέφωνα, μία αλλοδαπή πινακίδα κυκλοφορίας, 11 κενά σακβουαγιάζ και 1.165 ευρώ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε η οργάνωση από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπολογίζεται ότι ξεπερνά τις 700.000 ευρώ.

Τέλος, οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό του τρίτου μέλους, καθώς και για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό πιθανών συνεργών της οργάνωσης σε Αλβανία και Τουρκία.