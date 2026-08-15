Όλυμπος: 50χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική – Δείτε βίντεο

Επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 50χρονη Λευκορωσίδα, η οποία τραυματίστηκε στον Όλυμπο στην περιοχή Άγιο Σπήλαιο, στήθηκε σήμερα το μεσημέρι από την Πυροσβεστική.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, 15 Αυγούστου, περίπου στις 15:30

Μετά την κλήση της στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμό της, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κατερίνης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 50χρονη τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Οι πυροσβέστες την προσέγγισαν την τοποθέτησαν σε φορείο και την μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τέλος, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα.

Δείτε βίντεο: