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Σαμοθράκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια, ήχησε το 112

Intime
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THESTIVAL TEAM

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε σήμερα το απόγευμα, στον Ξηροπόταμο Σαμοθράκης.

Ειδικότερα, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 18:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαμοθράκης.

Μάλιστα, στις 18:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται πως στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου .

Σαμοθράκη Φωτιά

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