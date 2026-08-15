MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές Περαχώρας στην Κορινθία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Περαχώρα στην Κορινθία περίπου στις 17:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λουτρακιου – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.

Κορινθία Φωτιά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 15 λεπτά πριν

Σεισμός στην Καταβιά Ρόδου μεγέθους 3,5 Ρίχτερ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Σαμοθράκη: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια, ήχησε το 112

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7 ώρες πριν

Copernicus: Στα 2.480 στρέμματα η περίμετρος της καμένης έκτασης από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Aπαγόρευση της κυκλοφορίας σήμερα σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Τα μέτρα της Τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο – Απαγόρευση κυκλοφορίας σε φορτηγά άνω των 3,5 τόνων

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Γιώργος Αυτιάς για την σοβαρή περιπέτεια υγείας του: “∆εν είχα ούτε βήχα ούτε πυρετό ούτε καμία άλλη ένδειξη”