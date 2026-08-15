Φωτιά στην Περαχώρα Κορινθίας – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στις Βαμβακές Περαχώρας στην Κορινθία.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Περαχώρα στην Κορινθία περίπου στις 17:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 6 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Λουτρακιου – Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας.