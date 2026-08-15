Γιώργος Αυτιάς για την σοβαρή περιπέτεια υγείας του: “∆εν είχα ούτε βήχα ούτε πυρετό ούτε καμία άλλη ένδειξη”

Ο Γιώργος Αυτιάς μίλησε για την σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε στο παρελθόν, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη.

Ο ευρωβουλευτής και δημοσιογράφος θυμήθηκε εκείνη τη δύσκολη περίοδο, αμέσως μετά την εκλογή του στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Πιστεύω πάρα πολύ στον Θεό. Πέρασα µετά τις ευρωεκλογές κάτι που σπάνια συµβαίνει ιατρικά», είπε αρχικά ο Γιώργος Αυτιάς. «Έπειτα από µια τυπική εξέταση, οι γιατροί µού απαγόρευσαν να πετάξω για την ορκωµοσία. Κοφτοί και ξεκάθαροι. “Αν πετάξετε, δεν θα κατέβετε ζωντανός”».

Ρώτησα γιατί και µου απάντησαν: «Έχετε 5 λίτρα υγρό, πνευµονία και περικαρδίτιδα…». ∆εν είχα ούτε βήχα ούτε πυρετό ούτε καμία άλλη ένδειξη. Μικρόβιο ήταν, από το κλιματιστικό στη Λισσαβόνα, χωρίς να έχω κανένα σύμπτωμα…».

-Και µετά;

“Μετά 24 µέρες νοσοκοµείο… µάχη των γιατρών να µε σώσουν, δύο τρύπες στην πλάτη, απ’ όπου δύο σωληνάκια τραβούσαν υγρό και από τους δύο πνεύµονες…”.

-Εσύ πώς ήσουν; Καταλάβαινες;

“Τις πρώτες µέρες, τίποτα… Να φανταστείς ότι τηλεφωνούσε ο πρωθυπουργός, φίλοι, συνάδελφοι, γνωστοί και δεν είχα επικοινωνία µε το περιβάλλον. Έπειτα από µέρες άρχισα να αντιλαµβάνοµαι τι είχε γίνει. Ενηµερώθηκα από τους εξαιρετικούς γιατρούς του «Mediterraneo».

Όµως, παράλληλα µε τους εκπληκτικούς γιατρούς, παρακάλεσα µε όλη τη δύναµη της ψυχής µου τις δύσκολες νύχτες των αφόρητων πόνων την Παναγία. Είχα την αίσθηση ότι ήταν κοντά µου. Η γνώση των γιατρών και η Παναγιά µε κράτησαν όρθιο!”.

-Πήγες και στην Τήνο;

“Ναι! Μόνος, χωρίς να το γνωρίζει κανείς… Ηταν τόσο µεγάλη η συγκίνηση όταν µπήκα στον ναό, που για αρκετά λεπτά ένα ποτάµι δάκρυα ευγνωµοσύνης στην Παναγιά µας έτρεχε από τα µάτια µου…”.

-Πιστεύεις ότι η πίστη είναι η πλέον ισχυρή δύναµη στη ζωή;

“Ναι! Η ελπίδα και η πίστη αποτελούν τα πλέον δυνατά όπλα για τον άνθρωπο. Γιατρός και Θεός πάνε µαζί στις δύσκολες ώρες. Ο καθηγητής γιατρός στο νοσοκοµείο κ. Μπρούντζος µού έλεγε κάθε µέρα: «Γιώργο, ο Θεός είναι µαζί µας». Τεράστια φράση δύναµης!”.