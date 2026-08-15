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Φωτιά σε δάσος στην Σκύρο: 112 για εκκενώσεις δύο οικισμών, επιχειρούν 10 εναέρια

Intime
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Μαίνεται η φωτιά σε δασική έκταση που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (15/8) στην περιοχή Ατσίτσα στην Σκύρο.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 18.30 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Πεύκο να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς Χώρα Σκύρου.

Είχε προηγηθεί μήνυμα, λίγο μετά τις 16:30 για εκκένωση του Αγίου Φωκά μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς Αχερούνες.

Δείτε βίντεο:

Σκύρος Φωτιά

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