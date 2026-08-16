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Τρομακτικό τροχαίο στην Παραγουάη: Φορτηγό με σπασμένα φρένα έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα, τρεις νεκροί – Δείτε βίντεο

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Ένα τρομακτικό τροχαίο στο οποίο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε λεωφόρο στην περιοχή Πεντρόζο της Παραγουάης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ όταν ένα φορτηγό που μετέφερε τούβλα με προορισμό την Ασουνσιόν, παρουσίασε βλάβη στα φρένα με αποτέλεσμα να πέσει αφρενάριστο σε οχήματα που ήταν σταματημένα στο φανάρι.

Παρά την προσπάθεια του οδηγού να στρίψει αριστερά το φορτηγό για να αποφύγει τη σύγκρουση, αυτό δεν κατέστη εφικτό με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στα τρία σταματημένα οχήματα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης εκτός από τους τρεις που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 10 επιβαίνοντες στα οχήματα τραυματίστηκαν.

Ήταν τέτοια η ταχύτητα του – χωρίς φρένα – φορτηγού που φέρεται να σταμάτησε 80 μέτρα μετά την πρόσκρουσή του πάνω στα οχήματα.

Λόγω του τροχαίου προκλήθηκε και φωτιά άλλα και διακοπή ρεύματος στην περιοχή στην οποία σημειώθηκε η τραγωδία.

Παραγουάη Τροχαίο

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