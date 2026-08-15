Πάρος: Απολύθηκε ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο για μια θέση στάθμευσης – “Δεν έχει θέση στην επιχείρησή μου”

Ο οδηγός ταξί που ξυλοκόπησε υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων στην Πάρο, με αφορμή μια θέση στάθμευσης, απολύθηκε από την επιχείρηση στην οποία εργαζόταν.

«Από σήμερα τελείωσε από την επιχείρησή μου», δήλωσε ο εργοδότης του οδηγού ταξί στην Πάρο στο cyclades24.gr, καταδικάζοντας απερίφραστα το περιστατικό, το οποίο πλέον έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Ο εργοδότης του οδηγού τόνισε ότι η συμπεριφορά του δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή του ούτε τον κλάδο των επαγγελματιών ταξί.

Όπως ανέφερε, οι επαγγελματίες του κλάδου καταδικάζουν τέτοιου είδους περιστατικά βίας.

«Η συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν εκφράζει ούτε την επιχείρησή μου ούτε τον κλάδο των οδηγών ταξί, ο οποίος σύσσωμος καταδικάζει τέτοιου είδους φαινόμενα», σημείωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο συγκεκριμένος οδηγός εργαζόταν στην επιχείρηση περίπου τρία χρόνια και μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσιάσει ανάλογη σοβαρή συμπεριφορά.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, κάθε άνθρωπος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις και τις επιλογές του.

«Από την πλευρά της επιχείρησης έχουν ήδη κινηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη λύση της εργασιακής συνεργασίας. Από σήμερα δεν βρίσκεται στην επιχείρησή μου, μετά από αυτό που έκανε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξέφρασε την ανησυχία του για τη δημοσιότητα που έχει λάβει το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι προκαλεί ζημιά τόσο στην επιχείρησή του όσο και συνολικά στον κλάδο των ταξί στην Πάρο.

«Είναι άδικο η πράξη ενός ανθρώπου να χαρακτηρίζει έναν ολόκληρο επαγγελματικό χώρο, στον οποίο καθημερινά εργάζονται άνθρωποι με ευθύνη, συνέπεια και σεβασμό προς τον επιβάτη», ανέφερε.

Το περιστατικό στην πιάτσα των ταξί

Το επεισόδιο σημειώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην πιάτσα των ταξί στην Πάρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, αφορμή στάθηκε η στάθμευση μιας «γουρούνας», την οποία ενοικιάζει η επιχείρηση του υπαλλήλου, σε σημείο που οι οδηγοί ταξί θεωρούν ότι προορίζεται αποκλειστικά για τα οχήματά τους.

Στο βίντεο από το περιστατικό, οι δύο άνδρες φαίνεται αρχικά να ανταλλάσσουν βαριές ύβρεις. Η ένταση σύντομα κλιμακώνεται, με τον οδηγό ταξί να κινείται εναντίον του υπαλλήλου, να τον πιάνει από τον λαιμό και να τον ρίχνει πάνω στο όχημα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τα πλάνα, ο υπάλληλος αντιδρά χτυπώντας τον οδηγό με κράνος που κρατούσε στα χέρια του. Ο καβγάς σταμάτησε μετά την παρέμβαση παρευρισκομένων, οι οποίοι χώρισαν τους δύο άνδρες.

Ο εργοδότης του οδηγού ανέφερε ότι, από όσο γνωρίζει, η υπόθεση έχει πλέον οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, η οποία είναι αρμόδια να διερευνήσει τα πραγματικά περιστατικά και να αποδώσει τις ευθύνες όπου αυτές αναλογούν.