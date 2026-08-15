Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Σπυριδωνίδης στις Μαλδίβες – “Μας έκανε ο καιρός τη χάρη λίγο πριν φύγουμε”

Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Σπυριδωνίδης γεμίζουν τις μπαταρίες τους στις Μαλδίβες, με την influencer και επιχειρηματία, να τροφοδοτεί τους διαδικτυακούς λογαριασμούς της με νέες εικόνες.

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ευχήθηκε «χρόνια πολλά» και λίγο αργότερα μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο με τον σύντροφό της από παραλία.

Η Ιωάννα Τούνη έχει πάρει μαζί της στις Μαλδίβες και τον μικρό Πάρη, που διατηρεί εξαιρετική σχέση με τον σύντροφο της μητέρας του. Στις εικόνες ο μικρός φαίνεται να ετοιμάζεται να βουτήξει στα καταγάλανα νερά.

Το ζευγάρι πόζαρε αγκαλιασμένο στην παραλία και η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε τη σχετική εικόνα στο πλευρό του συντρόφου της.

Νωρίτερα, η Ιωάννα Τούνη είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο από το νησί, μέσα από το οποίο θέλησε να ευχηθεί «χρόνια πολλά» για τη μεγάλη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου, αναφέροντας μάλιστα με χιούμορ πως ο καιρός τους έκανε τελικά τη χάρη λίγο πριν φύγουν, μιας και λόγω εποχής βρέχει συνεχώς.

«Καλημέρα σου συμπεθέρα μου από τις ηλιόλουστες επιτέλους Μαλδίβες. Λοιπόν μας έκανε ο καιρός τη χάρη λίγο πριν φύγουμε. Χρόνια πολλά στη μισή Ελλάδα είπαμε. Μαρία, Δέσποινα, Παναγιώτα, Παναγιώτης, Χαμός! Χρόνια πολλά σε όλους στη μισή Ελλάδα!

Ελπίζω να περνάτε τέλεια όπου και να είστε και να είστε σε μια παραλιάρα ιδανικά σήμερα. Στέλνω μεγάλο φιλί, την αγάπη μου. Πάω να προλάβω τον ήλιο!».