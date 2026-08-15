Νότια Κορέα: Ο πρόεδρος Λι καλεί τη Βόρεια Κορέα να συνομιλήσουν για μόνιμη ειρήνη και πυρηνικά

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας πρότεινε τη διεξαγωγή συνομιλιών με τη Βόρεια Κορέα για την επίσημη λήξη του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών για τον οποίο υπογράφηκε εκεχειρία αλλά όχι συνθήκη μετά το τέλος του το 1953.



Ο Λι Τζε Μιουνγκ πρότεινε ένα «πολυεπίπεδο σύστημα ασφάλειας» για την αποφυγή εντάσεων κατά μήκος των de facto συνόρων των χωρών, δηλαδή της αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης (DMZ), ενώ προσφέρθηκε να συζητήσει πρακτικούς τρόπους για την αναχαίτιση των πυρηνικών φιλοδοξιών της Πιονγιάνγκ.



«Ας εγκαταλείψουμε τις προθέσεις μας να απειλούμε ο ένας τον άλλον και ας ξεκινήσουμε συζητήσεις για να τερματίσουμε τον μακροχρόνιο πόλεμο ως άμεσα εμπλεκόμενα μέρη», δήλωσε σε τελετή για την Ημέρα της Απελευθέρωσης, η οποία τιμά την απελευθέρωση της χερσονήσου από την ιαπωνική κυριαρχία.



Ακόμη εξέφρασε την ελπίδα ότι οι δύο χώρες «θα καθίσουν πρόσωπο με πρόσωπο για ειρηνική συνύπαρξη και αμοιβαία ανάπτυξη». Πρόσθεσε ότι αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως φόρουμ για τη συζήτηση «αποτελεσματικών τρόπων για να σταματήσει η πρόοδος των πυρηνικών δυνατοτήτων της Βόρειας Κορέας».



Η Βόρεια Κορέα πραγματοποιεί συνεχώς δοκιμές βαλλιστικών πυραύλων ικανών να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές, κάτι που εκλαμβάνεται στη Σεούλ και στη γειτονική Ιαπωνία ως απόπειρα εκφοβισμού και επίδειξης ισχύος, υπενθυμίζει το BBC.



Αν και η πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο δυνάμεων που κατέχουν την Κορεατική Χερσόνησο έχει ουσιαστικά παγώσει από την υπογραφή της εκεχειρίας το 1953. Κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν έχουν σημειωθεί συγκρούσεις και εντάσεις κατά μήκος της DMZ. Υπάρχουν ακόμη εκατέρωθεν κατηγορίες για προκλήσεις, όπως η ρίψη μπαλονιών που μετέφεραν σκουπίδια και προπαγανδιστικό υλικό ή τα ηχεία που μεταδίδουν προπαγανδιστικό υλικό.



Ο Λι, ο οποίος ανέλαβε την προεδρία της Νότιας Κορέας πέρυσι, μετά την παραπομπή σε δίκη του προκατόχου του Γιουν Σουκ Γιολ για απόπειρα κήρυξης στρατιωτικού νόμου, έχει επιδιώξει την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Βόρεια Κορέα και τη σύμμαχό της Κίνα, οι οποίες είχαν επιδεινωθεί υπό την ηγεσία του Γιουν.



Η Βόρεια Κορέα αυτοανακηρύχτηκε πυρηνική δύναμη το 2022 και δεσμεύτηκε να μην παραδώσει ποτέ τα πυρηνικά της όπλα της, από τα οποία εκτιμάται ότι διαθέτει δεκάδες.



Ο Λι είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η Πιονγιάνγκ παρήγαγε 15 έως 20 πυρηνικές κεφαλές ετησίως. Πέρυσι είχε δηλώσει στο BBC ότι θα υποστήριζε μια συμφωνία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν για το πάγωμα της παραγωγής. Είπε δε ότι αυτός ήταν ένας «ρεαλιστικός» στόχος, ενώ η Σεούλ συνέχιζε να πιέζει για πλήρη αποπυρηνικοποίηση.



Η Βόρεια Κορέα δεν έχει αντιδράσει στην πρόταση του Λι, ενώ έχει απορρίψει στο παρελθόν τις προτάσεις του Λι για διάλογο.