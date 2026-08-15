Φιλιππίνες: Η μάχη ψαρά να ξεκολλήσει χταπόδι που κόλλησε στο πρόσωπό του – Δείτε βίντεο

Χταπόδι κόλλησε στο πρόσωπο ενός ψαρά στις Φιλιππίνες, ο οποίος έδωσε “μάχη” για να το ξεκολλήσει από πάνω του.

Ο Τζέσερ Θερβάντες βρισκόταν σε μια ξύλινη βάρκα κοντά στις Φιλιππίνες τον περασμένο μήνα, όταν έπιασε το χταπόδι, το οποίο όμως, ξαφνικά κόλλησε στο πρόσωπό του, σύμφωνα με την βρετανική Sun.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο ψαράς προσπαθεί απεγνωσμένα να απομακρύνει το θαλάσσιο πλάσμα που κουνούσε τα πλοκάμια του, καθώς αυτά τυλίγονταν γύρω από το κεφάλι του. Κάποια στιγμή μάλιστα, το χταπόδι κάλυψε ακόμη και το στόμα του.

A Filipino fisherman had found himself in a terrifying struggle after an octopus latched onto his face while he was fishing near Puerto Princesa Island in Palawan. The octopus had wrapped its tentacles around his head and covered his mouth with its powerful suckers, forcing him… — Tomson (@TomsonWoo) August 14, 2026

Για να ξεφύγει από αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, ο ψαράς άρπαξε ένα κομμάτι μπαμπού και άρχισε να χτυπά επανειλημμένα το χταπόδι, προκειμένου να χαλαρώσει τις βεντούζες του. Τελικά, το θαλάσσιο πλάσμα τον άφησε και ο Θερβάντες το πέταξε ξανά στον ωκεανό, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα.

«Το χταπόδι που έπιασα ήταν πολύ δύσκολο να το χειριστώ. Παραλίγο να μου ξεσκίσει το πρόσωπο» δήλωσε ο ψαράς.