MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κολύμβηση: Φοβερό παγκόσμιο ρεκόρ στα 1500μ από τον 19χρονο Λίμπμαν – Δείτε βίντεο

Φωτο: ΑΠΕ-ΜΠΕ
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Εξωπραγματικό παγκόσμιο ρεκόρ στα 1.500μ. ελεύθερο σημείωσε ο Γιοχάνες Λίμπμαν, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Ο 19χρονος Γερμανός έκανε από την αρχή μία κούρσα σε… τρελό ρυθμό και τερμάτισε σε 14:26.79, συντρίβοντας το 14:30.67 που είχε κάνει στις 4 Αυγούστου 2024 ο Αμερικανός Μπόμπι Φίνκε, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην ίδια πόλη.

Ο Λίμπμαν κατέκτησε το δεύτερο χρυσό του μετάλλιο στη διοργάνωση (μετά τα 800μ.), με δεύτερο τον Ούγγρο Ζάλαν Σάρκανι (14:39.45) και τρίτο τον έτερο Γερμανό, Ολιβερ Κλέμετ (14:40.64).

Κολύμβηση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

ΗΠΑ: Επίθεση ενόπλων σε πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, πληροφορίες για πολλούς τραυματίες

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μικρό παιδί με κλαρίνο και Σάσα Μπάστα “φούντωσαν” τη διασκέδαση σε πανηγύρι στο Γούμερο Ηλείας – Δείτε βίντεο

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 4 ώρες πριν

Σεισμός στην Καταβιά Ρόδου μεγέθους 3,5 Ρίχτερ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Σαμσουνσπόρ: “Δίνουμε δανεικό τον Σερίφ Εντιαγέ στον ΠΑΟΚ” λέει ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Οστρακοειδή: Τα 7 πιο θρεπτικά που αξίζει να βάλετε στη διατροφή σας

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν σε παραλία της γαλλικής ριβιέρας – Δείτε βίντεο