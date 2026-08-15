Κολύμβηση: Φοβερό παγκόσμιο ρεκόρ στα 1500μ από τον 19χρονο Λίμπμαν – Δείτε βίντεο

Εξωπραγματικό παγκόσμιο ρεκόρ στα 1.500μ. ελεύθερο σημείωσε ο Γιοχάνες Λίμπμαν, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού.

Ο 19χρονος Γερμανός έκανε από την αρχή μία κούρσα σε… τρελό ρυθμό και τερμάτισε σε 14:26.79, συντρίβοντας το 14:30.67 που είχε κάνει στις 4 Αυγούστου 2024 ο Αμερικανός Μπόμπι Φίνκε, όταν κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στην ίδια πόλη.

Ο Λίμπμαν κατέκτησε το δεύτερο χρυσό του μετάλλιο στη διοργάνωση (μετά τα 800μ.), με δεύτερο τον Ούγγρο Ζάλαν Σάρκανι (14:39.45) και τρίτο τον έτερο Γερμανό, Ολιβερ Κλέμετ (14:40.64).