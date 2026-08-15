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Γερμανία: Δραματική διάσωση από φλεγόμενο κτίριο – Γυναίκα πήδηξε από παράθυρο και την έπιασε πυροσβέστης

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THESTIVAL TEAM

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Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν στη Γερμανία, όταν φωτιά ξέσπασε σε πολυώροφο κτίριο στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι. Μία γυναίκα βρέθηκε εγκλωβισμένη σε στενό περβάζι, σε μεγάλο ύψος, και αναγκάστηκε να αφήσει το σώμα της να πέσει προς έναν πυροσβέστη που βρισκόταν δύο ορόφους χαμηλότερα.

Το βίντεο από τη φωτιά στη Γερμανία καταγράφει καρέ καρέ την αγωνιώδη προσπάθεια της γυναίκας να σωθεί, την ώρα που φλόγες και πυκνός καπνός έχουν τυλίξει τμήμα του κτιρίου. Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Friedrichshain του Βερολίνου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 06:30 το πρωί της Παρασκευής 14.08.2026 σε κτίριο 21 ορόφων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ξεκίνησε από διαμέρισμα στον 11ο όροφο και στη συνέχεια επεκτάθηκε στον 12ο.

Στα συγκλονιστικά πλάνα, η γυναίκα φαίνεται να έχει βγει από το διαμέρισμα και να στέκεται πάνω σε ένα πολύ στενό περβάζι, περίπου 35 μέτρα πάνω από το έδαφος. Λίγα μέτρα μακριά της φαίνονται φλόγες να βγαίνουν από παράθυρο, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει την πρόσοψη.

Η γυναίκα προσπαθεί αρχικά να κρατηθεί από την εξωτερική πλευρά του κτηρίου και να κατέβει προς τον πυροσβέστη, ο οποίος βρίσκεται δύο ορόφους χαμηλότερα, πάνω στο καλάθι κλιμακοφόρου οχήματος.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, όμως, τα πόδια της γλιστρούν και γίνεται φανερό ότι δεν μπορεί να φτάσει με ασφάλεια στο καλάθι. Τότε παίρνει τη δύσκολη απόφαση να αφεθεί και να πέσει προς το μέρος του πυροσβέστη.

Ο πυροσβέστης καταφέρνει να την πιάσει, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή διάσωση που καταγράφηκε σε βίντεο. Από την πυρκαγιά αναφέρθηκαν συνολικά τουλάχιστον πέντε τραυματίες.

Γερμανία

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