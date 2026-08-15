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Αθηνά Αηδονά για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της: “Τέλος καλό, όλα καλά”

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“Τέλος καλό, όλα καλά”, έγραψε σε ανάρτηση της η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

“Σήμερα το πρωί, ανήμερα της Παναγίας, μια ξαφνική αδιαθεσία με οδήγησε στο ΑΧΕΠΑ. Θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τους εξαιρετικούς γιατρούς και τους νοσηλευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα τους. Τέλος καλό, όλα καλά! Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας, που με συγκίνησαν ιδιαίτερα! Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους σας!”, αναφέρει η κ. Αηδονά.

Αθηνά Αηδονά

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