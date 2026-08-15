Παρκάρεις το αυτοκίνητο στο supermarket – Γιατί μπορείς να χάσεις το δίπλωμα και να πληρώσεις πρόστιμο έως 2.000 ευρώ

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι οδηγοί που σταθμεύουν το αυτοκίνητό τους σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο KOK μπορεί να επιφέρει πολύ βαριά πρόστιμα.

Οι ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης μεγάλων εμπορικών καταστημάτων μπορεί θεωρητικά να προσφέρουν άνεση στους οδηγούς, καθώς διαθέτουν μεγάλο αριθμό θέσεων και διευκολύνουν σημαντικά τη στάθμευση, ωστόσο, στην πράξη πολλές είναι οι φορές που η αυξημένη προσέλευση οχημάτων αλλά και η έλλειψη οδηγικής παιδείας από σημαντική μερίδα οδηγών, οδηγούν συχνά σε αντικοινωνικές και παράνομες συμπεριφορές.

Το τελευταίο διάστημα μάλιστα δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αποδεικνύουν ότι το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης δεν περιορίζεται μόνο στους δημόσιους δρόμους, άλλα παρατηρείται ακόμη και σε χώρους όπου οι θέσεις στάθμευσης είναι πολλές και οι οδηγοί θα μπορούσαν εύκολα να παρκάρουν νόμιμα.

Σε αυτό το πλαίσιο, και όπως έχουμε δει πολλές φορές, αρκετοί οδηγοί επιλέγουν να σταθμεύσουν παράνομα ακόμη και μέσα στα πάρκινγκ σούπερ μάρκετ ή εμπορικών κέντρων, καταλαμβάνοντας θέσεις στις οποίες δεν επιτρέπεται να σταθμεύσουν, θεωρώντας ότι επειδή βρίσκονται σε ιδιωτικό χώρο δεν ισχύουν οι διατάξεις του ΚΟΚ.

Στην πραγματικότητα, η παραπάνω λογική έχει μια βάση, ωστόσο ισχύουν ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι χώροι στάθμευσης καταστημάτων, είτε είναι υπαίθριοι είτε στεγασμένοι, αποτελούν ιδιωτικούς χώρους και όχι δημόσιο οδικό δίκτυο, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα βεβαίωσης παραβάσεων από τις αστυνομικές αρχές.

Ωστόσο, σε πολλούς ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης υπάρχουν ειδικές πινακίδες που ενημερώνουν ρητά ότι εντός του χώρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στις περιπτώσεις αυτές, οι οδηγοί υποχρεούνται να τηρούν κανονικά όσα προβλέπει η νομοθεσία, με τις αντίστοιχες κυρώσεις να εφαρμόζονται για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται.

Μία από τις σοβαρότερες περιπτώσεις αφορά την παράνομη κατάληψη θέσεων στάθμευσης που προορίζονται για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μία αντικοινωνική συμπεριφορά που αντιμετωπίζεται πλέον με ιδιαίτερα αυστηρές ποινές από τον νέο ΚΟΚ, ακόμη και όταν αυτή πραγματοποιείται μέσα σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του.

Η παράνομη κατάληψη θέσης ΑΜΕΑ επισύρει πρόστιμο 150 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 60 ημέρες, ενώ το όχημα απομακρύνεται επί τόπου. Οι κατά συρροή παραβάτες, ωστόσο, δεν την γλιτώνουν με τη συγκεκριμένη ποινή, καθώς υπόκειται στις υποτροπές.

Σε περίπτωση διάπραξης της ίδιας παράβασης για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών, στον παραβάτη οδηγό επιβάλλονται διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και το διοικητικό μέτρο της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης για 180 ημέρες.

Σε περίπτωση διάπραξης της ίδιας παράβασης για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα 5 ετών από την αμέσως προηγούμενη παράβαση, τότε ο οδηγός τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, ενώ το δίπλωμα οδήγησης αφαιρείται για 1 έτος.

Πηγή: carandmotor.gr