Η Κάιλι Τζένερ πόζαρε γυμνή φορώντας μόνο ψηλοτάκουνα – Δείτε τη φωτογραφία

Μία αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Κάιλι Τζένερ, ποζάροντας γυμνή, ενώ φορούσε μόνο ψηλοτάκουνα.

Η 29χρονη επιχειρηματίας και influencer παρουσίασε την Παρασκευή 14 Αυγούστου μία νέα συνεργασία της εταιρείας ρούχων της, πρωταγωνιστώντας στην καμπάνια, φορώντας μόνο ένα ζευγάρι ασημένια πέδιλα της συλλογής.

Η Τζένερ μοιράστηκε φωτογραφίες από την καμπάνια στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στις οποίες παρουσιάστηκε χωρίς ρούχα, ενώ τα μακριά μαύρα μαλλιά της έπεφταν στην πλάτη της και κάλυπταν μέρος του σώματός της.

«Φοράω Gia Borghini εδώ και χρόνια, οπότε αυτή η συνεργασία μου φάνηκε η σωστή επιλογή. Μου δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσω τα παπούτσια των ονείρων μου για την Khy. Είναι χειροποίητα στην Ιταλία» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης και πρόσθεσε για τα παπούτσια: «Ξαναδούλεψα κάθε λεπτομέρεια ξανά και ξανά, μέχρι να είναι ακριβώς όπως τα ήθελα και να δείχνουν απόλυτα φυσικά και ανεπιτήδευτα».

Δείτε την ανάρτησή της