Η Ιρανή φοιτήτρια με τα εσώρουχα που έγινε σύμβολο: “Την κρατούσαν δεμένη και της έκαναν αντιψυχωσικές ενέσεις”

Τον Νοέμβριο του 2024, η φοιτήτρια Αχού Νταριάι από το Ιράν έγινε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο, όταν εμφανίστηκε με τα εσώρουχά της στην αυλή του πανεπιστημίου της στην Τεχεράνη, σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως διαμαρτυρία απέναντι στην υποχρεωτική χρήση χιτζάμπ.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά, στενή φίλη της 32χρονης σήμερα γυναίκας από το Ιράν μιλά στη Daily Mail και περιγράφει όσα, σύμφωνα με την ίδια, προηγήθηκαν και ακολούθησαν μετά το περιστατικό με τα εσώρουχα στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Οι καταγγελίες που διατυπώνει αφορούν βίαιη μεταχείριση κατά τη σύλληψή της, νοσηλεία υπό περιορισμό, πιέσεις προς την οικογένειά της και υποχρεωτική λήψη αντιψυχωσικής αγωγής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τη φίλη της, το χιτζάμπ της Νταριάι γλίστρησε από το κεφάλι της καθώς ανέβαινε τις σκάλες, χωρίς η ίδια να το αντιληφθεί αμέσως, καθώς κοιτούσε το κινητό της.

Όπως υποστηρίζει η φίλη της, άνδρες άρχισαν να της φωνάζουν και να την τραβούν, ενώ κατά τη διάρκεια της έντασης τα ρούχα της σκίστηκαν.

Η Νταριάι φέρεται να οδηγήθηκε προς έναν χώρο που, σύμφωνα με τη μαρτυρία, χρησιμοποιούνταν για την τιμωρία φοιτητριών.

Τότε, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, αποφάσισε να αφαιρέσει μόνη της τα ρούχα της και να περπατήσει στην αυλή φορώντας μόνο τα εσώρουχά της.

«Αφού θα μου τα βγάλετε, θα τα βγάλω μόνη μου», φέρεται να ήταν η στάση της εκείνη τη στιγμή.Το βίντεο με τη φοιτήτρια να περπατά στην αυλή έκανε γρήγορα τον γύρο του κόσμου, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Η σύλληψη και οι καταγγελίες για κακομεταχείριση

Η Νταριάι παρέμεινε στην αυλή μέχρι την άφιξη της αστυνομίας. Σύμφωνα με τη φίλη της, οι αστυνομικοί την έβαλαν βίαια σε ένα βαν.

Η ίδια καταγγέλλει ότι κατά τη μεταφορά της στο αστυνομικό τμήμα το κεφάλι της τοποθετήθηκε ανάμεσα στα πόδια γυναίκας αστυνομικού, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

Η Νταριάι, όπως περιγράφεται, φοβήθηκε ότι θα πεθάνει και σκέφτηκε τα δύο παιδιά της. Στην προσπάθειά της να παραμείνει ξύπνια, φέρεται να δάγκωσε το χέρι της αστυνομικού, η οποία στη συνέχεια άνοιξε τα πόδια της, επιτρέποντάς της να αναπνεύσει.

Όταν έφτασε στο αστυνομικό τμήμα, σύμφωνα πάντα με τη μαρτυρία, η Νταριάι άρχισε να φωνάζει και να αντιδρά. Τότε φέρεται να της χορηγήθηκε ενέσιμη ουσία. Μετά τη δεύτερη προσπάθεια, σύμφωνα με τη φίλη της, έχασε τις αισθήσεις της.

Όταν ξύπνησε, βρισκόταν σε νοσοκομειακό κρεβάτι με δεμένα τα χέρια και τα πόδια της. Όπως υποστηρίζει η φίλη της, κάθε φορά που ζητούσε πληροφορίες για την οικογένειά της ή προσπαθούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί, της χορηγούνταν εκ νέου ουσίες που την έκαναν να κοιμάται.

Η εκδοχή περί «ψυχικής ασθένειας»

Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Η Διεθνής Αμνηστία είχε ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της, υποστηρίζοντας ότι η πράξη της αποτελούσε διαμαρτυρία απέναντι στην καταχρηστική επιβολή της υποχρεωτικής κάλυψης.

Οι ιρανικές Αρχές, από την πλευρά τους, υποστήριξαν ότι η συμπεριφορά της συνδεόταν με προβλήματα ψυχικής υγείας και η Νταριάι μεταφέρθηκε σε ψυχιατρική μονάδα.

Η ίδια, ωστόσο, σύμφωνα με τη φίλη της, αρνείται ότι αντιμετώπιζε ψυχιατρικό πρόβλημα και θεωρεί ότι η συγκεκριμένη εκδοχή χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να παρουσιαστεί η πράξη της ως αποτέλεσμα προσωπικού προβλήματος και όχι ως πολιτική ή κοινωνική διαμαρτυρία.

Οι πιέσεις προς την οικογένειά της

Η φίλη της υποστηρίζει ακόμη ότι οι Αρχές άσκησαν πιέσεις σε μέλη της οικογένειας της Νταριάι, ακόμη και στα παιδιά της, προκειμένου να ενισχυθεί η εκδοχή ότι αντιμετώπιζε ψυχική ασθένεια.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, πιέσεις ασκήθηκαν και στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να υποχρεώθηκε να δηλώσει ότι η Νταριάι αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. Μετά από 18 ημέρες, η φοιτήτρια αφέθηκε ελεύθερη.

Υπό παρακολούθηση και με υποχρεωτική αγωγή

Μετά την απελευθέρωσή της, σύμφωνα με τη φίλη της, ενημερώθηκε ότι θα παρέμενε υπό στενή παρακολούθηση και ότι το τηλέφωνό της θα ελεγχόταν.Παράλληλα, καταγγέλλεται ότι υποχρεώθηκε να λαμβάνει αντιψυχωσική αγωγή.

Η φίλη της υποστηρίζει ότι σήμερα υποβάλλεται κάθε μήνα σε ενέσεις φλουπεντιξόλης, οι οποίες γίνονται από γιατρούς ώστε να διασφαλίζεται ότι λαμβάνει τη θεραπεία.

Όπως υποστηρίζει, η οικογένειά της θεωρεί ότι η αποδοχή της συγκεκριμένης κατάστασης είναι ασφαλέστερη από το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει εκ νέου σύλληψη, φυλάκιση ή βασανισμό.

Η ίδια φέρεται να έχει ρωτήσει γιατρό τι θα συνέβαινε εάν σταματούσε τις ενέσεις και, σύμφωνα με τη φίλη της, έλαβε την απάντηση ότι θα μπορούσε να συλληφθεί και να επιστρέψει σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

«Αυτό είναι το σώμα μου»

Σήμερα, η Αχού Νταριάι συνεχίζει τις σπουδές της σε διαφορετικό πανεπιστήμιο, στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.

Σύμφωνα με τη φίλη της, η ίδια βλέπει πλέον την πράξη της ως μια ξεκάθαρη δήλωση αυτοδιάθεσης.

Δεν ήταν μόνο η αντίδρασή της στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, την αντιμετώπισαν εξαιτίας του χιτζάμπ, αλλά και μια προσπάθεια να δείξει ότι έχει η ίδια τον έλεγχο του σώματος και της ζωής της.

«Αυτό είμαι εγώ. Αυτό είναι το σώμα μου. Αυτή είναι η ζωή μου», φέρεται να έχει πει, σύμφωνα με τη φίλη της.

Η ιρανική κυβέρνηση, πάντως, είχε απορρίψει τις καταγγελίες περί βίαιης σύλληψης, ενώ είχε αρνηθεί ότι το περιστατικό συνδεόταν με τους ισλαμικούς κανόνες ένδυσης.