Πέντε νεκροί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στο Μίσιγκαν – Nεκρός και ο φερόμενος δράστης

έντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή (14/08) στο Μίσιγκαν, έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς στην κομητεία Μισόκι, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μετά από εκτεταμένες έρευνες, οι Αρχές εντόπισαν νεκρό και τον ύποπτο των επιθέσεων.

Αναλυτικά, αστυνομικοί έσπευσαν λίγο πριν το μεσημέρι, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς σε σπίτι στην κομητεία Μισόκι, βορειοδυτικά του Ντιτρόιτ, και εντόπισαν τρεις ανθρώπους νεκρούς και ακόμη έναν σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η Αστυνομία της Πολιτείας του Μίσιγκαν. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Ο ύποπτος Τσαντ Χίκμαν, 39 ετών, είχε διαφύγει πριν φτάσουν οι αστυνομικοί στο σπίτι, σύμφωνα με την Αστυνομία. Κατά τη διάρκεια μεγάλης κλίμακας έρευνας για τον εντοπισμό του, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν τέταρτο άνθρωπο νεκρό σε άλλο σπίτι.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η Αστυνομία προειδοποίησε ότι ο δράστης ήταν οπλισμένος και επικίνδυνος και κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής να μην τον πλησιάσουν.

Αργότερα, το όχημα του δράστη εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή κοντά στη λίμνη Γουίτλοκ, γεγονός που οδήγησε τις Αρχές στον εντοπισμό της σορού του, καθώς και ενός ακόμη νεκρού.

«Η κατάσταση αυτή είναι οδυνηρή για την κοινότητα και αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τους ερευνητές που συμμετέχουν στην υπόθεση», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η υποδιοικητής Άσλεϊ Μίλερ.

Πρόσθεσε ότι οι ερευνητές θα εργάζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για την εξέταση και καταγραφή των στοιχείων σε κάθε σημείο όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Η Αστυνομία κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις περιοχές όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί.

Τα ονόματα και οι ηλικίες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους δεν είχαν δημοσιοποιηθεί άμεσα, καθώς εκκρεμούσε η ενημέρωση των οικογενειών τους.

Η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, Γκρέτσεν Γουίτμερ, δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για το περιστατικό και παρακολουθούσε την εξέλιξη της κατάστασης.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους και την κοινότητα της Μισόκι», δήλωσε.