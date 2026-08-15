Έμιλι Ίβις: Η Madonna δεν θα είναι headliner στο Glastonbury 2027

Η Madonna δεν θα εμφανιστεί στο Glastonbury το ερχόμενο έτος, όπως δήλωσε η διοργανώτρια του φεστιβάλ, Έμιλι Ίβις (Emily Eavis). Παρά το γεγονός ότι η σούπερ σταρ κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων top 10 τραγουδιών στην ιστορία των βρετανικών charts για γυναίκα καλλιτέχνιδα, δεν έχει ανέβει ποτέ στη σκηνή του μεγαλύτερου μουσικού φεστιβάλ της Βρετανίας.

Καλεσμένη στην εκπομπή «PM» του BBC Radio 4, η Ίβις αποκάλυψε ότι το φεστιβάλ έχει ήδη οριστικοποιήσει τους headliners για τη διοργάνωση του 2027. Απαντώντας στις έντονες φήμες που ήθελαν τη διάσημη τραγουδίστρια να πραγματοποιεί το ντεμπούτο της στο Somerset, είπε: «Όχι, σίγουρα δεν είναι η Madonna, αυτό μπορώ να σας το πω».

Και συμπλήρωσε: «Έχουμε εξασφαλίσει τρεις άλλους headliners και είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι. Όλα εξελίσσονται εξαιρετικά».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο εμφάνισης της Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), η Ίβις αρκέστηκε να γελάσει, λέγοντας ότι δεν επιθυμεί να αποκαλύψει περισσότερα για το πρόγραμμα.

Οι φήμες σχετικά με τη συμμετοχή της Madonna στο Glastonbury ξεκίνησαν τον Ιούνιο, όταν η τραγουδίστρια άφησε να εννοηθεί στην εκπομπή του Γκράχαμ Νόρτον (Graham Norton) στο BBC ότι σχεδιάζει «κάτι μεγαλύτερο» στο Ηνωμένο Βασίλειο για το επόμενο καλοκαίρι.

«Σχεδόν το 95% των δημοσιευμάτων που διαβάζετε για το Glastonbury δεν είναι αληθινά και οι φήμες σχεδόν πάντα αποδεικνύονται λανθασμένες. Τα καλά νέα είναι ότι έχουμε ήδη τους headliners μας και προχωράμε κανονικά. Ανυπομονούμε πραγματικά να επιστρέψουμε», απάντησε η Ίβις.

Σημειώνεται ότι στο περσινό φεστιβάλ, πρωταγωνιστές της σκηνής ήταν οι The 1975, ο Νιλ Γιανγκ (Neil Young), η Ολίβια Ροντρίγκο (Olivia Rodrigo) και ο Ροντ Στιούαρτ (Rod Stewart).

Όπως επιβεβαιώθηκε την Παρασκευή η συνεργασία της Madonna με την Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) με τίτλο «Love Sensation» έκανε ντεμπούτο στο Νο 8 του βρετανικού singles chart, σημειώνοντας την υψηλότερη θέση για την Αμερικανίδα σταρ στη Βρετανία τα τελευταία 17 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Guardian, είναι το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου με τίτλο «Confessions II» και στη remix εκδοχή του συμμετέχει η Αυστραλή τραγουδίστρια.

Παράλληλα αποτελεί το 65ο Top 10 single της σταρ στο Ηνωμένο Βασίλειο, σφραγίζοντας μια επιτυχημένη διαδρομή τεσσάρων δεκαετιών.

Μόνο δύο καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να σημειώσουν τα περισσότερα Top 10 singles στη χώρα: ο Έλβις Πρίσλεϊ (Elvis Presley), με 76, και ο Κλιφ Ρίτσαρντ (Cliff Richard), με 68.