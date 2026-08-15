MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Μικρό παιδί με κλαρίνο και Σάσα Μπάστα “φούντωσαν” τη διασκέδαση σε πανηγύρι στο Γούμερο Ηλείας – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ένας πιτσιρικάς ανέβηκε στη σκηνή και έπαιξε κλαρίνο δίπλα στην Σάσα Μπάστα, σε πανηγύρι που διοργανώθηκε από τον Αθλητικό Όμιλο Γουμέρου «Ολυμπιάδα» στις 13 Αυγούστου 2026 στην Ηλεία.

Το παιδί απέσπασε τα θερμά χειροκροτήματα του κόσμου, με την τραγουδίστρια να το απολαμβάνει.

Στο πανηγύρι, εκτός από την Σάσα Μπάστα, τραγούδησαν ο Κώστας Μεντζελόπουλος, η Αθηνά Μαλλιά και η Χρυστελίνα, με τον Χρήστο Κόκκωνη στο κλαρίνο.

Τη… δόξα όμως έκλεψε ένα μικρό παιδί που θέλησε να δείξει τις δυνατότητές του στη μουσική.

Σε αρκετά βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media φαίνεται ο μικρός να έχει ανέβει πάνω στη σκηνή και να παίζει το «Πάρε το Σκάνια», με την Σάσα Μπάστα να τραγουδάει και να χορεύει δίπλα του.

Αργότερα μάλιστα, κατέβηκε από την σκηνή και συνέχιζε να παίζει όσο γύρω είχαν στήσει χορό. Ο μικρός απέδειξε ότι έχει ταλέντο στο κλαρίνο και έκανε για ακόμα μια φορά περήφανους τους γονείς του.

Σάσα Μπάστα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Δανάη Μπάρκα σε Χρήστο Χατζηπαναγιώτη: “Είσαι ένας από τους λόγους που με ονειρεύομαι στη σκηνή από παιδί”

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Η απάντηση του Ιράν στον Τραμπ που θέλει να ανακηρύξει το Στενό του Ορμούζ “έδαφος των ΗΠΑ”: Ήταν, είναι και θα παραμείνει ιρανικό

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 12 ώρες πριν

Παναγιά της Τήνου: Το μεγάλο προσκύνημα του Δεκαπενταύγουστου – Χιλιάδες κόσμου φτάνουν στο νησί από κάθε γωνιά της Ελλάδας και το εξωτερικό

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2 ώρες πριν

Σεισμός στην Καταβιά Ρόδου μεγέθους 3,5 Ρίχτερ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 8 ώρες πριν

Νέα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο μετά τη βελτίωση του καιρού

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3 ώρες πριν

Χαλκιδική: Γιατροί και φαρμακοποιοί δίπλα στους πληγέντες από τη φωτιά για φάρμακα και θεραπείες