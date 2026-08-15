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Κατερίνα Καινούργιου: Το προσκύνημα στην Παναγία Εκατονταπυλιανή με την κόρη της και η ευχή στον Παναγιώτη Κουτσουμπή

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THESTIVAL TEAM

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Στην Πάρο συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους νέες εικόνες από τις οικογενειακές στιγμές της στο κυκλαδίτικο νησί.

Η παρουσιάστρια του Alpha δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρυφερά στιγμιότυπα με την κόρη της, αλλά και φωτογραφίες από το προσκύνημά της στην Παναγία Εκατονταπυλιανή, όπου βρέθηκε με αφορμή τη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας.

Παράλληλα, η Κατερίνα Καινούργιου έστειλε δημόσια τις ευχές της στον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ο οποίος έχει την ονομαστική του εορτή ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου. «Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε χαρακτηριστικά, κάνοντας tag τον σύντροφό της στη δημοσίευσή της.

«Δεκαπενταύγουστος γεμάτος ευλογία, ελπίδα και αγάπη… Η Παναγία να μας σκεπάζει με τη χάρη Της, να φωτίζει τον δρόμο μας και να χαρίζει υγεία και γαλήνη στις καρδιές μας.

Χρόνια πολλά από την ευλογημένη Πάρο! Χρόνια πολλά αγάπη μου», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Κατερίνα Καινούργιου

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