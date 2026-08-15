MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος από τις πλημμύρες στη Μάνη: Δρόμοι έγιναν ποτάμια, πολίτες παγιδεύτηκαν σε αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο

Φωτο αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες προκάλεσε ισχυρή νεροποντή που έπεσε σήμερα το απόγευμα στην Ανατολική Μάνη, όπου χρειάστηκε η επέμβαση σωστικών συνεργείων της Πυροσβεστικής για την παροχή βοήθειας σε εγκλωβισμένους.

Όπως έγινε γνωστό, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, σήμερα Σάββατο 15 Αυγούστου 2026, περίπου από τις 16:30, έχει δεχθεί 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για την μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο.

Οι περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση, με βάση τις κλήσεις που δέχτηκε η Πυροσβεστική, ήταν κυρίως το Οίτυλο, Νέο Οίτυλο, Αλύπα, Κοκκάλα και Έξω Νυμφίο.

Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Αναπληρώτρια Δήμαρχος Γεωργία Λυροφώνη ανέφερε ότι “επλήγησαν οι οικισμοί Οίτυλο, Καραβοστάσι, Αλίπα, Λιμένι και Πορτοκάγιο όπου σημειώθηκαν σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.

Σημείωσε ότι λόγω αυτών των φαινομένων αρκετοί οδηγοί που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής αναγκάστηκα να ζητήσουν βοήθεια και εν τέλει απομακρύνθηκαν ασφαλώς”.

Στην περιοχή εξακολουθεί η βροχόπτωση και σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου έχει διακοπεί η κυκλοφορία από φέρτα υλικά.

Όπως δήλωσε η κ. Λυροφώνη μηχανήματα έργου αναμένεται να ξεκινήσουν το έργο της αποκατάστασης, ενώ θα ακολουθήσει η πλήρης καταγραφή των ζημιών στη περιοχή

Μάνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Μικρό παιδί με κλαρίνο και Σάσα Μπάστα “φούντωσαν” τη διασκέδαση σε πανηγύρι στο Γούμερο Ηλείας – Δείτε βίντεο

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Γιώργος Μυλωνάκης και Τίνα Μεσσαροπούλου στην Παναγία της Τήνου: “Όπου κι αν βρισκόμαστε θα Την τιμάμε”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Σύγκρουση θαλαμηγού με ελλιμενισμένα σκάφη στην Αίγινα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 11 ώρες πριν

Κως: Οριοθετήθηκε η φωτιά μετά την ολονύχτια μάχη – Σε επιφυλακή παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Τραμπ: Πολύ σύντομα θα κηρύξω τα Στενά του Ορμούζ έδαφος των ΗΠΑ

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Γαλλία: Η πυρκαγιά στη Λαντ κατέκαψε 15.800 στρέμματα – Στο Βέλγιο, σχεδόν 8,500 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη