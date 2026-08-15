Κατερίνα Σακελλαροπούλου για Στέφανο Μάνο: Στη μακρά πολιτική του διαδρομή, άφησε έντονο αποτύπωμα στα ελληνικά πράγματα

«Ο Στέφανος Μάνος, στη μακρά πολιτική του διαδρομή, άφησε έντονο αποτύπωμα στα ελληνικά πράγματα», τονίζει σε δήλωσή της για την απώλεια του πρώην υπουργού η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Όπως επισημαίνει η κ. Σακελλαροπούλου, «η συμβολή του στη βελτίωση της ζωής στην Αθήνα και στην ανάδειξη της πόλης, στα τέλη της δεκαετίας του 1970, είναι χαρακτηριστική. Οι πεζοδρομήσεις και η αναμόρφωση της Πλάκας άλλαξαν την εικόνα του κέντρου της πόλης, επαναφέροντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο του δημόσιου χώρου και αναδεικνύοντας την αξία της προστασίας της ιστορικής φυσιογνωμίας της Αθήνας. Στη συνέχεια, συνδέθηκε με σημαντικά έργα υποδομής, όπως το αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, η Αττική Οδός και η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου».

Παράλληλα, η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογραμμίζει πως «με πίστη στις ιδέες του και σταθερό προσανατολισμό στο κοινό καλό, δημιουργικό πνεύμα και επιμονή, έβλεπε μπροστά από την εποχή του και επέμενε σε επιλογές που θεωρούσε σημαντικές, αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος. Και έλαβε τελικά τον μεγαλύτερο έπαινο για έναν πολιτικό, την ευρύτερη αναγνώριση της προσφοράς του από φίλους και αντιπάλους».

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου καταλήγει στη δήλωσή της εκφράζοντας τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους του.