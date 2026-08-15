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Άντζελα Γκερέκου: Γεννήθηκες τη μέρα της Παναγίας και η ζωή μας γέμισε με ευλογία

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THESTIVAL TEAM

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Μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση έκανε η Άντζελα Γκερέκου ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, με αφορμή τα γενέθλια και την ονομαστική εορτή της κόρης της, Μαρίας Βοσκοπούλου.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μία οικογενειακή φωτογραφία από το παρελθόν, στην οποία ποζάρει μαζί με τον αείμνηστο Τόλη Βοσκόπουλο και την κόρη τους. Στο μήνυμά της θυμήθηκε τα καλοκαίρια που περνούσαν όλοι μαζί στην Κέρκυρα, ενώ αποκάλυψε και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο Τόλης Βοσκόπουλος αποκαλούσε την κόρη τους.

«Γεννήθηκες την μέρα της Παναγίας κ η ζωή μας γέμισε με ευλογία! Κάθε καλοκαίρι στην Κέρκυρα ζούσαμε τις πιο ανέμελες κ χαρούμενες στιγμές! Λατρεύαμε τα καλοκαίρια!!

Χιλιόχρονη αγαπημένη μας Μαρία! Η ζωή σου να είναι γεμάτη καλοκαίρια κ αγάπη! Παιδί της Παναγίας σ’ έλεγε ο μπαμπάς σου γιατί η Παναγία σε προστάτεψε από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκες!

Να σου φωτίζει πάντα τον δρόμο κ σε όλα τα παιδιά του κόσμου!!! Χρόνια πολλά σε όλες κ όλους που γιορτάζουν σήμερα!!» έγραψε η Άντζελα Γκερέκου.

Άντζελα Γκερέκου

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