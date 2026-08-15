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ΝΔ για Στέφανο Μάνο: Ασυμβίβαστος πολιτικός με ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο

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Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά τον Στέφανο Μάνο, κάνοντας λόγο για μια «ξεχωριστή και ασυμβίβαστη προσωπικότητα» που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην πολιτική και δημόσια ζωή της χώρας.

Σε ανακοίνωσή του για την απώλεια του πρώην υπουργού, το Γραφείο Τύπου της ΝΔ ανατρέχει στη μακρά πολιτική του διαδρομή, στις κυβερνητικές θέσεις που ανέλαβε και στις μεταρρυθμίσεις με τις οποίες συνέδεσε την παρουσία του στην οικονομία, τις υποδομές, το περιβάλλον και τη χωροταξία. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ευθύ λόγο και στη σταθερή προσήλωσή του στις απόψεις του, ακόμη και όταν αυτές δεν ήταν δημοφιλείς.

H Νέα Δημοκρατίας ανέφερε συγκεκριμένα:

«Η Νέα Δημοκρατία αποχαιρετά με θλίψη τον Στέφανο Μάνο, μια ξεχωριστή και ασυμβίβαστη προσωπικότητα της πολιτικής ζωής του τόπου, που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε μηχανολόγος μηχανικός στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης και στη συνέχεια Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Harvard. Ακολούθησε για έντεκα χρόνια επιχειρηματική σταδιοδρομία, πριν αποφασίσει να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.

Εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία το 1977 και υπηρέτησε την Παράταξή μας επί σειρά ετών, αναλαμβάνοντας σημαντικές κυβερνητικές ευθύνες στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή, του Γεωργίου Ράλλη και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Διετέλεσε Υφυπουργός Δημοσίων Έργων, Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Υπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας, Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπουργός Οικονομικών.

Από τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε συνδέθηκε με σημαντικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις που άφησαν το αποτύπωμά τους στην οικονομία, στις υποδομές, στο περιβάλλον, στη χωροταξία και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής του στη Νέα Δημοκρατία, συνέχισε να συμμετέχει ενεργά στον δημόσιο βίο, υπηρετώντας με συνέπεια τις ιδέες και τις πεποιθήσεις του και διατηρώντας πάντοτε διακριτή παρουσία στον πολιτικό διάλογο.

Ο Στέφανος Μάνος υπήρξε πάνω απ’ όλα ένας ασυμβίβαστος πολιτικός. Δεν δίσταζε να υπερασπίζεται όσα πίστευε ακόμη και όταν γνώριζε ότι δεν ήταν δημοφιλή, ούτε να συγκρούεται για όσα θεωρούσε αναγκαία για τη χώρα. Με ευθύ λόγο, μεταρρυθμιστικό πνεύμα και προσήλωση στις ιδέες του, συνέβαλε ουσιαστικά στον δημόσιο διάλογο για τον εκσυγχρονισμό της Ελλάδας.

Τον αποχαιρετούμε με σεβασμό και συγκίνηση και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του».

Νέα Δημοκρατία Στέφανος Μάνος

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