MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χαλκιδική: Η Σίβηρη από ψηλά μετά τη φωτιά – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Η εικόνα από ψηλά αποκαλύπτει το αποτύπωμα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, με τις καμένες εκτάσεις να ξεχωρίζουν έντονα μέσα στο τοπίο.

Το οδοιπορικό της “Εφημερίδας Κασσάνδρα” πάνω από την περιοχή αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τις συνέπειες της φωτιάς. Η θέα από ψηλά λειτουργεί σαν ένας διαφορετικός χάρτης της καταστροφής, αναδεικνύοντας την έκταση των καμένων σημείων και υπενθυμίζοντας την ανάγκη για προστασία, αποκατάσταση και αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Σίβηρη Φωτιά Χαλκιδική

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συνελήφθη ανήλικος στη Θεσπρωτία που άρπαξε 2.500 ευρώ από κατάστημα και χτύπησε τον ιδιοκτήτη

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Η Άντζελα Δημητρίου έκλεισε τα 72: Τα χρόνια περνάνε, αλλά δεν μεγαλώνουμε, ομορφαίνουμε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Ράφα Μιρ: Ευγνώμων για την αγάπη που λαμβάνω από τους φίλους του Άρη

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Αγριογούρουνα εμφανίστηκαν σε παραλία της γαλλικής ριβιέρας – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συναγερμός στην Πυροσβεστική για φωτιά στη Σκύρο – Σηκώθηκαν πέντε εναέρια μέσα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων – Τα οφέλη για τους καταναλωτές από έργο 2 δισ. ευρώ