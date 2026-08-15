Χαλκιδική: Η Σίβηρη από ψηλά μετά τη φωτιά – Δείτε βίντεο

Η εικόνα από ψηλά αποκαλύπτει το αποτύπωμα της πυρκαγιάς στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, με τις καμένες εκτάσεις να ξεχωρίζουν έντονα μέσα στο τοπίο.

Το οδοιπορικό της “Εφημερίδας Κασσάνδρα” πάνω από την περιοχή αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τις συνέπειες της φωτιάς. Η θέα από ψηλά λειτουργεί σαν ένας διαφορετικός χάρτης της καταστροφής, αναδεικνύοντας την έκταση των καμένων σημείων και υπενθυμίζοντας την ανάγκη για προστασία, αποκατάσταση και αναγέννηση του φυσικού περιβάλλοντος.