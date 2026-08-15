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Αναστασία Γιούσεφ για τη γέννηση του γιου της: “Όλα τα συναισθήματα είναι απίστευτα, τον είχα ονειρευτεί”

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THESTIVAL TEAM

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Η Αναστασία Γιούσεφ ζει το πιο όμορφο κεφάλαιο της ζωής της, τον φετινό Δεκαπενταύγουστο, αυτό της μητρότητας.

Μέσα από ένα story της, ευχαρίστησε τον κόσμο για τα αμέτρητα μηνύματα αγάπης των τελευταίων ημερών και φρόντισε να δείξει την ευτυχία της.

Η Αναστασία Γιούσεφ ανέφερε: «Καλό Δεκαπενταύγουστο σε όλους! Φέτος εμένα η σημερινή μέρα με βρίσκει στο πιο απρόσμενο και όμορφο μέρος της ζωής μου, αγκαλιά με τον μικρό ταξιδευτή μου. Ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, είναι υπέροχες αυτές οι στιγμές.

Σας ευχαριστώ για την αμέτρητη αγάπη που έχω λάβει, ό,τι μπορώ θα δω. Νομίζω τον είχα ονειρευτεί, στο τραγούδι που μόλις ανέβασα… Αν δείτε το μωρό, που παίζει, μοιάζει πάρα πολύ με τον μικρό Αντώνη μου. Όλα τα συναισθήματα είναι απίστευτα, φιλιά πολλά»!

Αναστασία Γιούσεφ

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