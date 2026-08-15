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Χαλκιδική: Έσωσαν 41χρονη που κινδύνευε στη θάλασσα ενώ έκανε SUP

Φωτογραφία: Pixabay
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THESTIVAL TEAM

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Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, όταν 41χρονη γυναίκα που έκανε SUP βρέθηκε σε δυσχερή θέση λόγω των ισχυρών ανέμων.

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ουρανούπολης για την παροχή συνδρομής σε χειριστή σανίδας όρθιας κωπηλασίας (SUP), ο οποίος βρισκόταν σε δυσχερή θέση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, στη θαλάσσια περιοχή έμπροσθεν του ξενοδοχείου «ΞΕΝΙΑ» Ουρανούπολης Χαλκιδικής.

Αμέσως, στην περιοχή μετέβη στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ ενημερώθηκαν οι ιδιοκτήτες Θ.Μ.Α. της περιοχής, ένα θαλάσσιο ταξί και δύο παραπλέοντα πλοία για παροχή συνδρομής.

Η 41χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Βουλγαρίας) εντοπίστηκε στην παραλία «Αρχονταρίκια» Ουρανούπολης και εξήλθε στην ξηρά με τη συνδρομή ενός παραπλέοντος σκάφους, καλά στην υγεία της.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Ουρανούπολης του Λιμεναρχείου Ιερισσού επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

SUP Ουρανούπολη Χαλκιδική

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