Φωτιά στη Σκύρο: Αναμένεται δύσκολη νύχτα, ενισχύονται οι επίγειες δυνάμεις

Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (15/8) στην περιοχή Ατσίτσα Σκύρου.

Στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, ενώ οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται, από τη στιγμή που έχουν σταματήσει οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Μήνυμα 112 για εκκενώσεις δύο οικισμών

Λίγο μετά τις 18:00, στάλθηκε νέο 112 το οποίο καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Πεύκο να απομακρυνθούν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου προς τη Χώρα.

Νωρίτερα, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αγίου Φωκά με κατεύθυνση προς Αχερούνες.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Σκύρο.

Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, με εντάσεις που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 53 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Από αέρος έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από την Κύμη Ευβοίας επιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συγκεκριμένα, 20 πυροσβέστες με πέντε οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων (ΜΕΤΠΕ) Αττικής, έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας, τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και πέντε πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Σκύρου.

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή της πυρκαγιάς πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 7 μποφόρ και η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

«Πρόκειται για μια δύσκολη πυρκαγιά, πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι»

Ο δήμαρχος της Σκύρου, Κυριάκος Αντωνόπουλος, μίλησε στο ΕΡΤnews για την εξέλιξη του πύρινου μετώπου, σχολιάζοντας ότι «η φωτιά έχει κατεβεί σε χαμηλότερο επίπεδο, προς τη θάλασσα», ενώ διευκρίνισε ότι δεν απειλούνται οικισμοί.

Ο Γιάννης Αρτοποιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, μίλησε στο ΕΡΤnews, τονίζοντας ότι «οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 και 8 μποφόρ».

Ο κ. Αρτοποιός επανέλαβε ότι πρόκειται για μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά που εξελίσσεται στο δυτικό κομμάτι του νησιού. Όπως τόνισε, «στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες παραθεριστικές οικίες. Αυτήν την ώρα η φωτιά είναι γύρω στο ένα χιλιόμετρο από την παραλία του Αγίου Φωκά».