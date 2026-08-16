Φωτιά τώρα στην Άνδρο, καίει στην περιοχή Κάτω Απρόβατος, εστάλη 112

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στην Άνδρο.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος.

Για την κατάσβεσή της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 5 οχήματα, εθελοντές ενώ ρίψεις νερού κάνει ένα ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν, επίσης, από υδροφόρες και μηχανήματα έργου από τον δήμο και τις κοινότητες.

Παράλληλα εστάλη και μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.