Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 4 νεαροί με ναρκωτικά σε διαμέρισμα Airbnb – Ανάμεσά τους 17χρονος δραπέτης από ίδρυμα ανηλίκων

Στη σύλληψη τεσσάρων νεαρών ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από επιχείρηση σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης (Airbnb) στο κέντρο της πόλης, για υποθέσεις διατάραξης οικιακής ειρήνης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς, ηλικίας 17, 18, 19 και 22 ετών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι νεαροί εντοπίστηκαν εντός του καταλύματος, στο οποίο είχαν εγκατασταθεί και διέμεναν παράνομα, παρά τη θέληση του ιδιοκτήτη.

Κατάσχεση ναρκωτικών και σοβαρή αποκάλυψη για τον 17χρονο

Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου στο διαμέρισμα, βρέθηκαν στην κατοχή των συλληφθέντων και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.

Από την περαιτέρω έρευνα των αρχών προέκυψε μια ιδιαίτερα σοβαρή πτυχή της υπόθεσης: ο 17χρονος συλληφθείς είχε διαφύγει από Ίδρυμα Ανηλίκων. Στο εν λόγω ίδρυμα διακρατείτο κατόπιν σχετικής απόφασης για υποθέσεις βιασμού και παράβασης του Νόμου περί Όπλων, με μέτρο περιορισμού μέχρι την ενηλικίωσή του.

Οι τέσσερις συλληφθέντες οδηγούνται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ την προανάκριση διενεργούν οι αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης.