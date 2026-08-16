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Αραγτσί: Ξεχωριστά ζητήματα οι συνομιλίες με το Ομάν και το άνοιγμα του Ορμούζ

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THESTIVAL TEAM

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Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε ότι οι συνομιλίες με το Ομάνγια τον καθορισμό θαλάσσιων διαδρομών στα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ξεχωριστό ζήτημα από το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των στενών.

Μιλώντας στο Shahrara News, ο Αραγτσί ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ομάν βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν τεχνικό χαρακτήρα, καθώς αντικείμενό τους είναι ο καθορισμός νέων θαλάσσιων οδών για τη διέλευση των πλοίων.

Όπως εξήγησε, οι προηγούμενες διαδρομές δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν και για τον λόγο αυτό εξετάζεται η δημιουργία μιας νέας, αρχικά προσωρινής θαλάσσιας οδού. Σε μεταγενέστερο στάδιο, η προσωρινή διαδρομή θα μπορούσε να μετατραπεί σε οριστική.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει σύντομα αποτέλεσμα στις συνομιλίες, ωστόσο υπογράμμισε ότι αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η επαναλειτουργία των Στενών θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση άλλων προϋποθέσεων που, όπως είπε, θα πρέπει να τηρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μόλις καθοριστεί αυτή η διαδρομή, το αν τα Στενά θα ανοίξουν ξανά ή όχι θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση άλλων όρων τους οποίους πρέπει να τηρήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αμπάς Αράγτσι

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